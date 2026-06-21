Clauză anti-alcool în Superliga României! Conducerea clubului i-a impus asta unui fotbalist nou-venit

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Costaricanul Alejandro Bran, cu 25 de selecții la lot, a semnat cu Petrolul, echipă care și-a schimbat din temelii lotul în această vară. Fotbalist de națională, el are însă renumele unui împătimit al alcoolului, fapt care a ajuns și la urechile ploieștenilor.

Petrolul poate să-l dea afară pe Alejandro Bran dacă își face de cap

De altfel, după ce Petrolul a anunțat transferul fotbalistului, pe contul oficial de facebook al clubului au apărut opinii defăimătoare la adresa lui Alejandro Bran. Fanii din Costa Rica au avertizat clubul ploieștean că transferul fotbalistului este o mutare riscantă, ținând cont de prietenia sa cu alcoolul.

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Concret, în cazul în care fotbalistul calcă pe bec și aduce prejudicii de imagine clubului, Petrolul îi poate rezilia angajamentul unilateral, fără pretenții financiare.

Alejandro Jesús Bran Flores a jucat pentru echipa campioană a țării din America Centrală, LD Alajuelense. El a evoluat și în MLS, pentru Minnesota United, dar și una de șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația Burton Albion.

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Costaricanul a fost implicat într-un incident armat

Bran a fost exclus de la echipa națională acum aproximativ două săptămâni, în urma unui incident grav. Alejandro și alți doi fotbaliști din Costa Rica au avut o altercație cu mai mulți bărbați în San Jose, iar cei din urmă au tras focuri de armă spre mașina condusă de noul fotbalist al Petrolului.

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Înainta acestui incident, cu echipa națională, Bran a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay.

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La nivel de club, el a adunat trofee în zona natală, fiind cîștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o data a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026).

Au venit opt jucători, au plecat 16

Petroliștii pleacă luni, 22 iunie, în Polonia, pentru un stagiu de pregătire ce se va întinde până pe 3 iulie. Elevii lui Ricardo Sousa își vor stabili cartierul general, pe parcursul celor 10 zile, la Hotel Mistral Sport din Gniewino, localitate aflată în nordul Poloniei, la țărmul Mării Baltice.

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Vor face deplasarea toți cei opt fotbaliști transferați de Petrolul până acum. Lukas Zima (FCSB), Mark Țuțu (UTA Arad), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Robert Jerdea (Reșița), Lucho Vega (Leiria).

De la Petrolul au plecat în această vară mult mai mulți jucători: Bălbărău, Ricardinho, Roche, Guilherme, Prce, Ignat, B. Marian, Rareș Pop, Jyry, Mateiu, Dulca, Boateng, Vali Gheorghe, Rafinha, Aymbetov și