Clauză anti-păcănele pentru fotbalistul care l-a convins cu un telefon pe Gigi Becali să-l ia la FCSB: „Ia-mă, că dau gol!”

Cătălin Golofca (34 de ani), un fotbalist care cândva făcea senzație în SuperLiga, ar fi semnat o clauză anti-păcănele.

Cătălin Golofca, clauză anti-păcănele la CSM Unirea Alba Iulia?!

Cătălin Golofca a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia în toamna lui 2024 și, conform , în contractul atacantului, conducerea grupării din Cetatea Marii Uniri a trecut un paragraf în care înțelegerea poate fi reziliată dacă e prins că joacă la păcănele.

„Sincer m-am simțit dorit la Unirea Alba Iulia, chiar dacă eu o să încep în ianuarie și asta a însemnat foarte mult pentru mine și am venit fără ezitare, nu am stat să mai aștept alte opțiuni, chiar dacă mai erau anumite intenții din alte părți.

Vin cu gânduri bune, cu gânduri importante, îmi doresc să promovăm. Alba Iulia este un oraș frumos, mi s-a prezentat un proiect serios, am înțeles că există stabilitate din toate punctele de vedere și asta a contat foarte mult pentru mine”, declara Golofca, în noiembrie 2024, după ce a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia.

„Oamenii din conducere au încredere totală în mine”

Atacantul în vârstă de 34 de ani este un fotbalist cu numeroase trofee la nivelul primei ligi. Golofca are în palmares două titluri de campion, ambele cu CFR Cluj (2020, 2021) și o Cupă și o Supercupă a României cu Sepsi, în 2022. El neagă că aparatele se numără printre viciile sale.

„Eu personal în viața mea nu am jucat la păcănele, sunt un om care în trecutul meu am făcut și greșeli (ca toată lumea), dar niciodată nu am fost jucător de jocuri de noroc de orice fel ar fi ele! Nu știu ce s-a căutat cu acest material, denigrarea mea sau destabilizarea lucrurilor la echipă.

Oamenii din conducerea clubului Unirea Alba Iulia sunt niște profesioniști și au încredere totală în mine. O să dau 100% în tot ce fac sa pun umărul la îndeplinirea obiectivului!”, a transmis Golofca.

Dialog savuros cu Gigi Becali înainte de a semna cu FCSB: „Ia-mă, că dau gol cu Sporting!”

De-a lungul carierei, Cătălin Golofca a jucat inclusiv la FCSB, pentru care a bifat 15 meciuri, 1 gol și 1 assist. Transferul s-a făcut în vara lui 2017, când roș-albaștrii se pregăteau de play-off Champions League, cu Sporting Lisabona.

Becali, care le-a plătit 400 de mii de euro celor de la FC Botoșani pentru transfer, . „Ia-mă, că dau gol cu Sporting”, a fost mesajul pe care suceveanul i l-a transmis patronului roș-albaștrilor.

Cătălin Golofca a jucat 61 de minute în dubla cu Sporting, dar nu a ajutat-o cu nimic pe FCSB, care a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, după ce a pierdut la general cu scorul de 1-5.