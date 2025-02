Clauza care-l împiedică pe Jovan Markovic să joace în Universitatea Craiova – Oțelul Galați! Câți bani sunt la mijloc. Exclusiv

Universitatea Craiova primește vineri vizita celor de la Oțelul Galați pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00. Din informațiile FANATIK, o clauză din contractul de împrumut îi amână debutul lui Jovan Markovic sub comanda lui Ovidiu Burcă.

Jovan Markovic, șanse mici să joace în Universitatea Craiova – Oțelul Galați! Ce clauză e la mijloc

în ultima zi din mercato. Vârful născut la Belgrad a plecat de la FC Hermannstadt și a fost împrumutat de Universitatea Craiova la formația de la malul Dunării, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Jovan Markovic a semnat cu Oțelul Galați chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Cele două formații din SuperLiga se vor întâlni de , iar oficialii oltenilor au lansat o ofertă specială pentru îndrăgostiți cu această ocazie.

Din informațiile FANATIK, Jovan Markovic are șanse mici să joace împotriva Universității Craiova pe „Ion Oblemenco”. Dacă Ovidiu Burcă l-ar folosi pe atacantul legitimat la gruparea din Bănie, Oțelul Galați ar trebui să plătească „juveților” în jur de 100.000 de euro.

Jovan Markovic nu a jucat împotriva Universității Craiova nici în perioada pe care a petrecut-o la FC Hermannstadt, însă nu din cauza unei clauze din contract. Jucătorul deținut de olteni a fost accidentat o perioadă lungă de timp și nu a fost apt la vremea aceea.

650.000 de euro este cota lui Jovan Markovic, conform transfermarkt

Trauma vieții lui Jovan Markovic: „Am avut un început de depresie”

Jovan Markovic a vorbit despre detalii neștiute din viața lui într-un interviu pentru FANATIK. Vârful deținut de Universitatea Craiova a dezvăluit cum a trecut peste pierderea unchiului și bunicii sale, pe care o consideră „adevărata mama”.

„Bunica a fost mama mea și a fraților mei! Ne-a oferit tot ce am avut nevoie, dragoste de mamă, dragoste de tată. M-a încurajat în tot ce am făcut, mă susținea. Unchiul m-a dus la fotbal. Și el ne-a ajutat foarte mult.

Nici nu și-a făcut familie ca să ne crească pe mine și pe frații mei! Lor le datorez totul, unchiului și bunicii. Eu am fost mai apropiat de bunica mea. Am avut un început de depresie! Când a murit unchiul, m-am gândit la bunica, să fiu alături de ea, că rămăsese fără copilul său.

După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața! La Corabia a rămas doar casa goală și mai stă din când în când fratele meu. Dar pleacă mai mult în străinătate.

Au vrut să mi-o lase mie moștenire, dar nu am acceptat pentru că nu am dorit să am certuri cu frații. Suntem trei frați cu același tată și o soră mai mică doar după mamă”, spunea Jovan Markovic.