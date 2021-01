Clauza de 1.000.000€ care poate falimenta Dinamo! Ionuț Șerban vrea să devină liber de contract

Ionuț Șerban este unul dintre cele mai bizare cazuri din fotbalul românesc. Mijlocașul este “prizonierul” unei clauze unice în Liga 1 și, poate, în fotbalul mondial. În 2013 a semnat cu Dinamo de la Sportul, însă “câinii” s-au angajat ca în momentul în care Șerban pleacă de la club, să îi plătească 1.000.000 de euro lui Vasile Șiman, fostul patron al Sportului Studențesc.

Între timp, Sportul Studențesc a dispărut, nu și clauza. Și a venit momentul în care Ionuț Șerban să își depună memoriu pentru a deveni jucător liber de contract. Neplătit de 5 luni, fotbalistul s-a săturat și vrea să devină liber, ceea ce înseamnă că Dinamo se obligă să îi plătească 1.000.000 de euro lui Vasile Șiman.

În ultimii ani, fotbalistul a fost doar o prezență episodică în meciurile lui Dinamo și termenul de “prizonier” este unul corect, în condițiile în care contractul său a fost prelungit în administrația Negoiță tocmai pentru a evita plata sumei uriașe patronului de la Sportul Studențesc.

Ionuț Șerban, memoriu pentru a deveni liber! Vasile Șiman așteaptă 1.000.000 de euro de la Dinamo

Ionuț Șerban a semnat un nou contract cu Dinamo în vara anului trecut și conducătorii clubului au răsuflat ușurați pentru că se amână momentul în care clubul trebuie să îi plătească milionul de euro lui Vasile Șiman.

Patronul Sportului Studențesc era o prezență pitorească în fotbalul românesc până să dispară echipa, în 2017. Este cunoscut ca un om foarte scrupulos care nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de contracte și cu siguranță nu va renunța la averea pe care o are de încasat și pe care o așteaptă răbdător.

Fotbalistul a intrat în al 9-lea an la Dinamo! Câte meciuri a jucat în total

Fotbalistului care a semnat în 2013 cu Dinamo i s-au dat șanse doar în primele sezoane la club, însă apoi a fost tras pe linie moartă. Nici măcar împrumut nu și-a permis Dinamo să îl dea pentru că oficialii se temeau că celebra clauză poate fi interpretată.

Astfel, Ionuț Șerban a ajuns să joace meciuri în al 9-lea calendaristic pentru Dinamo. În weekendul precedent, mijlocașul a prins 21 de minute în înfrângerea lui Dinamo cu FC Botoșani, scor 0-4. Însă, în toți cei 9 ani, Șerban a adunat doar 77 de meciuri în toate competițiile, adică o medie de 8,5 meciuri pe sezon, majoritatea din postura de rezervă.

Cât a jucat Ionuț Șerban la Dinamo:

2013: 10 meciuri

2014 – 27 meciuri

2015 – 10 meciuri

2016 – 7 meciuri

2017 – 6 meciuri

2018 – 5 meciuri

2019 – 5 meciuri

2020 – 6 meciuri

2021 – 1 meci

Fotbalistul a răbufnit: “Am pus eu clauza aia nenorocită?! O urăsc! Nu e normal să fiu scos eu vinovat”

Ionuț Șerban are doar 25 de ani, iar în vara anului trecut a răbufnit spunând că și-a irosit 5 ani din carieră din cauza clauzei de 1 milion de euro. Astfel, atât clubul, cât și jucătorul suferă, iar singurul beneficiar este Vasile Șiman:

”Știu că pot mai mult, nu am pretenții exagerate. Eu, practic, am fost mereu legat de mâini și de picioare cu contractul acesta. Și mi-am irosit cel puțin 5 ani din cariera mea fotbalistică! Am pus eu clauza aia nenorocită?!

O urăsc! Nu e normal să fiu scos eu vinovat. Nu crezi că am avut propuneri să mă duc împrumut să joc undeva? Am încercat și eu de atâtea ori. Dar trebuie și acordul clubului, iar ca să nu existe riscul de interpretare a clauzei, n-am mai plecat nicăieri”, a spus Ionuț Șerban.

“Nu contractul lui Vasile Șiman este cel care îl ține aici, ci cel al lui Anghelache. Cred că Șiman doar a semnat, dar nu putea să refuze”

Fostul președinte de la Dinamo, Alexandru David, a vorbit în anul 2019 despre subiect și a dat vina pe Constantin Anghelache pentru toate cele întâmplate spunând că Vasile Șiman nu avea cum să refuze:

”Ionuț Șerban poate sta la Dinamo atât timp cât poate să joace fotbal. Nu contractul lui Vasile Șiman este cel care îl ține aici, ci cel al lui Anghelache. Cred că Șiman doar a semnat, dar nu putea să refuze.

Când cineva vine și-ți pune în față un asemenea contract, nu cred că spui ’Vezi că nu e OK pentru tine’. În contract scrie, pe scurt, că dacă jucătorul, din motive care nu țin de el, își termină înțelegerea, Dinamo trebuie să îi dea 1 milion de euro lui Șiman”, a spus Alexandru David la vremea respectivă.

Rămâne de văzut dacă Ionuț Șerban poate fi convins să rămână la Dinamo și dacă i se vor achita salariile restante de către suporterii acționari din DDB. Asta în condițiile în care Pablo Cortacero, patronul din acte, nu a venit cu niciun euro la Dinamo din luna august.