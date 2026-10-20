Sport

„Clauză de 50 de milioane de euro!”. Marea problemă a eroului FCSB din meciul cu Voluntari: „Trebuie să crească la acest capitol!”

Cristian Măciucă
20.10.2026 | 20:20
Clauza de 50 de milioane de euro Marea problema a eroului FCSB din meciul cu Voluntari Trebuie sa creasca la acest capitol
EXCLUSIV FANATIK
„Clauză de 50 de milioane de euro!”. Marea problemă a eroului FCSB din meciul cu Voluntari: „Trebuie să crească la acest capitol!” FOTO: Fanatik
Alexandru Stoian traversează o perioadă excelentă la FCSB. Atacantul în vârstă de 18 ani a marcat în două etape consecutive și a contribuit decisiv la victoriile cu Oțelul și FC Voluntari. Noul erou al roș-albaștrilor are o clauză de reziliere uriașă
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Alexandru Stoian (18 ani) este noul star de la FCSB. Tânărul atacant venit de la Farul a fost decisiv în ultimele două partide de campionat, primele cu Laurențiu Reghecampf pe bancă. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit ce clauză uriașă de reziliere i-a fixat Gigi Becali (68 de ani) atacantului.

Alexandru Stoian a trecut prin momente dificile înaintea meciului cu FC Voluntari: „Săracul a fost ostracizat!”

FCSB a câștigat partida cu FC Voluntari, scor 2-1, grație golurilor marcate de Arnold Garita și Alexandru Stoian. Puștiul din atacul roș-albaștrilor a înscris în minutul 85 și a adus toate cele trei puncte formației pregătite de Laurențiu Reghecampf. A fost a doua etapă consecutivă în care Stoian a reușit să marcheze, după ce decisese și partida cu Oțelul Galați, câștigată de FCSB cu 1-0.

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„Garita a făcut un meci bun. A fost activ. A marcat. A avut ocazii. În a doua parte a meciului, el a fost singurul jucător care a ținut de minge, nu a pierdut dueluri. Nu a fost rău deloc. Fundașii centrali au avut două ezitări. O evoluție solidă. Și mă bucur enorm pentru Stoian. Săracul a fost ostracizat. Nimeni nu a stat la 20 de metri de el. A avut COVID. Nu a avut simptome, dar nu avea voie să stea. Ăsta e protocolul. 5 zile s-a antrenat separat pe alt teren. Sâmbătă, când a venit de la antrenament, a ocolit terenul. Ori că trecea pe la 3 metri sau la 30 de metri era tot aia. Nu mai putea infecta pe nimeni. Duminică seara, la cină, era cu mască. I-am zis ‘Ești nebun? Te duci la masă cu masca?’

Zice ‘Păi mi-a zis doctorul că pot să îmi iau în cameră’. A intrat și a marcat. Două meciuri la rând. Un copil de nici 19 ani a marcat două meciuri la rând. Acum l-a lovit mingea în picior. Dar a fost acolo. Dacă nu punea presiune, Șuteu respingea”, a dezvăluit președintele C.A. de la FCSB.

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Mihai Stoica îl vede pe Stoian titular în echipa națională

Alexandru Stoian joacă la FCSB din ianuarie 2025, când Gigi Becali a plătit 900.000 de euro pentru transferul său de la Farul Constanța. În 42 de meciuri, tânărul atacant a înscris 9 goluri și a oferit 2 assist-uri pentru roș-albaștri. „Trebuie să muncească mai mult. Să câștige la capitolul cardio. Să te gândești la Stoian că poate să joace 90 de minute. În schimb, e un finalizator de excepție.

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(n.r. – E un jucător pe care vă puteți baza peste câțiva ani?) Da. Și care poate juca și cu 2 atacanți și al doilea atacant, support striker. Louis Munteanu e mai 9. Stoian e mai 9 și jumătate. Dar îi văd jucând împreună pe viitor la echipa națională. Ce are însă Stoian față de Louis Munteanu, sunt 5 ani mai puțini. (n.r. – Să îi puneți clauză!) Are clauză mare. 50.000.000 de euro!”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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