Clauza de milioane de euro a lui Bauza nu a fost activată! Ce urmează pentru „perla” lui Adrian Mititelu

este încă, în acte, jucătorul lui FC U Craiova, iar oltenii l-au împrumutat în vară în Columbia, la Atletico Nacional, însă se pare că sud-americanul are șanse mari de a reveni în România.

Juan Bauza, înapoi în România? Adrian Mititelu a făcut anunțul despre jucătorul care e sub contract cu FCU Craiova 1948

Adrian Mititelu a recunoscut că nu a fost activată despre care FANATIK a scris în exclusivitate, iar fotbalistul mai are o șansă, în vară, să fie cumpărat de către columbieni, altfel va trebui să se întoarcă la Craiova.

„Am ținut legătura cu Bauza. Cei din Columbia au două opțiuni de transfer definitiv, una în decembrie și una în mai. Pe cea din decembrie nu au activat-o. Nu pot să vă spun despre cât este vorba, dar este o sumă importantă. La vară se poate întoarce la noi, dar o să găsim o variantă pentru el.

Sunt multe cluburi care și-l doresc. Sunt probleme financiare peste tot, nu doar în România. Au și cei de acolo o reținere legată de sumă, nu de randamentul lui. Acesta este motivul, nu că nu îl mai vor cei de acolo”, a spus Adrian Mititelu pentru .

Suma pentru care Bauza ar urma să se transfere de la FCU Craiova 1948

Juan Bauza a fost unul dintre jucătorii de care Adrian Mititelu a ținut cu dinții, asta pentru că fotbalistul a reușit să impresioneze în momentele în care era pe teren. Totuși, problemele cu accidentările dese l-au făcut să nu fie unul dintre protagoniștii SuperLigii, iar asta i-a afectat și cariera până acum.

Patronul de la FCU Craiova ține însă la preț și clauza de 2,5 milioane de euro va fi în continuare valabilă pentru transferul său. Astfel, dacă vor să-l ia în vară, cei de la Atletico Nacional vor avea această opțiune de a achita suma respectivă și a-l transfera de la gruparea olteană.

Prestațiile lui Juan Bauza la Atletico Nacional

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 29 de ani a avut prestații apreciate la Atletico Nacional. Argentinianul a fost pe teren în 29 de rânduri, a marcat de 3 ori și a oferit 4 pase de gol, dar se pare că nu a fost suficient pentru a-i determina pe cei din Columbia să activeze clauza de reziliere încă din această iarnă.

În SuperLiga, la Craiova, Bauza a avut 58 de meciuri, 11 goluri și 15 pase decisive, și a fost foarte aproape să se transfere la CFR Cluj în urmă cu câțiva ani, însă în cele din urmă mutarea a picat. El ar putea să fie o țintă interesantă pentru echipele de top din România în vară, dacă nu va rămâne la Atletico Nacional.