Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul

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După ce a dat-o în bară cu Xabi Alonso și Alvaro Arbeloa, Florentino Perez a pus piciorul în prag și a adus la echipă un antrenor cu mare experiență. Jose Mourinho (63 de ani) este la al doilea „descălecat” la Madrid, însă el mai avea contract pe un an de zile cu Benfica Lisabona. Giovanni Becali a dezvăluit ce sumă au plătit „Los blancos” pentru a-l aduce încă din acest sezon.

Ce clauză de reziliere a plătit Real Madrid pentru a-l aduce pe Jose Mourinho

Jose Mourinho este fără doar și poate unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile, însă echipele sale au lăsat de dorit în ultima perioadă. El a pierdut campionatul cu Fenerbahce, în fața lui Galatasaray, iar în acest sezon a terminat doar pe locul trei cu Benfica, deși nu a pierdut niciun meci în campionat.

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Chiar dacă nu a mai antrenat echipe de top în ultimii ani, Florentino Perez a ajuns la concluzia că „The Special One” este omul potrivit pentru postul de antrenor principal la Real Madrid. Portughezul nu era liber de contract, iar înțelegerea sa cu formația din Lisabona expira abia în vara lui 2027. La „Giovanni Show”, celebrul impresar a dezvăluit cât au plătit spaniolii pentru a-l pune antrenor la Real Madrid:

„L-am întrebat cât a costat plecarea. Mi-a zis peste 10, atât. Adică peste 10 milioane de euro. El mai avea un an cu Benfica și a plătit Realul. I-am zis «Vezi că nu m-ai mai chemat în ultimele două săptămâni. Ai uitat de mine!». Mi-a zis «Niciodată!». Mergem la un Real Madrid – Barcelona, trebuie să vorbim de pe acum. Cu cea mai mare plăcere. N-o să stăm lângă Florentino Perez, dar stăm chiar deasupra lui”, a spus Ioan Becali, la „Giovanni Show”.

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Cine sunt cei cinci fotbaliști de care Jose Mourinho vrea să scape de la Real Madrid

Real Madrid a eșuat lamentabil în ultimele două sezoane, iar acest lucru a coincis cu transferul lui Kylian Mbappe. Conducerea celui mai titrat club din lume nici nu se gândește că francezul ar fi problema celor doi ani fără niciun trofeu câștigat, iar Jose Mourinho este gata să renunțe la minimum cinci jucători și să aducă

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Mijlocașul nu mai îndeplinește cerințele clubului și ar putea părăsi echipa în această vară, mai ales că Real Madrid a suferit foarte mult în linia mediană, acolo unde a lipsit sclipirea unui Toni Kross sau Luka Modric.

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Pe lângă mijlocașul din Hexagon, alte patru nume sunt în pericol să părăsească echipa. Dani Ceballos va pleca cu siguranță și nici Fran Garcia nu pare să mai aibă viitor la Real Madrid. Alvaro Garcia ar urma să părăsească și el echipa întrucât îi va fi imposibil să prindă minute în fața unor jucători precum Vinicius, Mbappe sau Rodrygo. Nu în ultimul rând, sunt șanse mari ca Franco Mastantuono să plece împrumut pentru a se dezvolta și a demonstra într-un campionat puternic al Europei, așa cum a făcut-o Endrick la Lyon. Vârful brazilian se va întoarce la echipă și ar putea fi o piesă importantă în sezonul următor.

Benfica, comunicat oficial

În cursul zilei de joi, 4 iunie, Benfica a emis un comunicat oficial prin care a anunțat că Real Madrid va plăti 15 milioane de euro pentru Jose Mourinho, cu condiția ca Florentino Perez să fie reales președintele clubului de pe Santiago Bernabeu la alegerile de la finalul săptămânii. Conform , Benfica este obligată prin lege să își raporteze tranzacțiile financiare, deoarece este listată la Bursa de Valori din Portugalia.