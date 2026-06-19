Clauza impusă de Udinese la transferul lui Răzvan Sava la U Craiova! Condiția pe care Mihai Rotaru a fost nevoit să o accepte

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Universitatea Craiova a oficializat transferul portarului Răzvan Sava, însă mutarea nu este una obișnuită, deoarece clubul italian Udinese a inclus o clauză importantă în înțelegerea cu gruparea din Bănie. Practic, prin această clauză, clubul italian are în continuare un anumit control asupra viitorului goalkeeperului român.

Udinese își păstrează dreptul de răscumpărare pentru Răzvan Sava

de la Udinese, portarul semnând un contract pe patru ani, valabil până în 2030. Totuși, formația din Serie A a decis să își păstreze o clauză de răscumpărare, ceea ce înseamnă că are prioritate în cazul în care va dori să îl readucă pe goalkeeper în Italia.

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Conform site-ului oficial al clubului italian, Udinese a confirmat mutarea și condiția specială din contract: „Răzvan Sava, cedat la Universitatea Craiova. Udinese Calcio anunță că l-a transferat definitiv pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova, păstrând însă un drept de răscumpărare (buy-back) în favoarea clubului italian asupra portarului român“, au scris italienii, pe pagina lor de Facebook.

Răzvan Sava are concurență serioasă în poarta Universității Craiova

Universitatea Craiova a întărit serios compartimentul portarilor în această perioadă de mercato, aducând nu mai puțin de doi goalkeeperi noi. Pe lângă Răzvan Sava, campioana României l-a transferat recent și pe Alexandru Maxim (19 ani), fost jucător al FCSB, care în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la FC Voluntari.

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Astfel, lupta pentru titularizare în poarta oltenilor devine una mult mai strânsă, în contextul în care în lot se mai aflau deja doi portari importanți: Laurențiu Popescu (29 de ani) și Pavlo Isenko (22 de ani). Totuși, situația ucraineanului Isenko este însă una complicată, acesta suferind o accidentare la începutul anului, care îl va ține departe de teren până în iarnă.

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În schimb, Laurențiu Popescu a fost unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova în sezonul precedent, având evoluții solide și contribuind decisiv la câștigarea Cupei României, trofeu adjudecat după finala decisă la loviturile de departajare cu U Cluj.

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Tatuajul lui Răzvan Sava, coincidența care îi va încânta pe fanii Universității Craiova

Campioana României a publicat o fotografie cu Răzvan Sava chiar din momentul semnării contractului, una care . Pe antebrațul drept al noului portar al Științei este tatuat un leu impunător, însoțit de un pui de leu, un simbol care se potrivește perfect cu identitatea clubului din Bănie.

Universitatea Craiova este cunoscută de ani buni drept „Leii din Bănie”, iar leul reprezintă unul dintre simbolurile definitorii ale clubului, fiind prezent inclusiv pe stemă. Coincidența este cu atât mai interesantă cu cât tatuajul lui Sava a devenit vizibil chiar în momentul în care a semnat contractul cu gruparea alb-albastră, oferindu-le fanilor un detaliu care poate fi interpretat drept un semn de destin.

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Cine este Răzvan Sava, portarul dorit de Universitatea Craiova

Răzvan Sava este un produs al LPS Banatul, club de la care a făcut pasul în fotbalul italian. După un an petrecut la Sesto Giovanili, portarul făcea pasul în academia lui Juventus, ca mai apoi să fie împrumutat la Pescara U19 și Lecce U19. În toamna lui 2020, Torino plătea 200.000 de euro în schimbul portarului.

Cum nu a debutat pentru Torino, Răzvan Sava a fost transferat de către CFR Cluj în 2022, în schimbul sumei de 250.000 de euro. Portarul s-a impus rapid ca titular, iar evoluțiile sale din SuperLiga i-au făcut pe cei de la Udinese să plătească 2,5 milioane de euro. În perioada în care a apărat în Serie A, Sava a fost chemat constant la echipa națională.