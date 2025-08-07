Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la U Cluj: „Trebuie să plătească”

Mihai Stoica a confirmat în mare măsură transferul lui Andrei Gheorghiță de la FCSB la U Cluj, , de asemenea în cursul zilei de miercuri.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit ce clauză va avea Andrei Gheorghiță în contractul cu U Cluj după cedarea lui de către FCSB sub formă de împrumut

De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a transmis că este vorba în primă fază doar despre un împrumut al fotbalistului la „șepcile roșii” până la finalul acestui sezon, fără o clauză de transfer definitiv care să fie activată automat în baza unui anumit număr de meciuri bifate de jucător la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău până la finalul actualei stagiuni de Superliga.

Pe de altă parte însă, conform spuselor oficialului campioanei României, cei de la FCSB au solicitat ca în contractul dintre cele două cluburi să fie stipulată o clauză care să prevadă că U Cluj va trebui să achite o anumită sumă în cazul în care va decide să îl folosească pe Gheorghiță în meciurile directe cu formația pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii din actualul sezon.

ADVERTISEMENT

Este vorba deci despre ceva similar cu ce au „pățit” roș-albaștrii în campionatul trecut în cazul transferului lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, chestiune care însă nu mai este valabilă și în prezent.

Totodată, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a vorbit din nou și despre posibilitatea ca Ovidiu Perianu să semneze cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract, , președintele clubului din Gruia.

ADVERTISEMENT

Va trebui ca „șepcile roșii” să plătească o anumită sumă către clubul roș-albastru în cazul în care vor dori să îl folosească pe jucător în meciurile directe

„(n.r. Gheorghiță s-a înțeles cu U Cluj?) Cred că da. Urma să mai am o discuție cu agentul lui, Sărmășan, dar în principiu înțeleg că s-au înțeles. Pleacă împrumut, singurul care a plecat liber a fost Perianu.

ADVERTISEMENT

Să se ducă la CFR Cluj Perianu și după discutăm. Nu știu nimic, mie mi-a zis că merge la Petrolul, dar e liber să meargă oriunde, și-a cedat relațiile contractuale cu noi. […]

ADVERTISEMENT

Cu U Cluj nu se pune problema de așa ceva (n.r. o înțelegere pentru un număr de meciuri). Doar că în situația în care vor să-l folosească împotriva noastră, trebuie să plătească. Ca la situația lui Vlăsceanu la UTA. Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a spus Mihai Stoica la TV