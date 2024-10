Clauza-șoc care-l ține pe Costel Gâlcă pe banca Universității Craiova. Sorin Cârțu: „Eu nu aș sta unde nu sunt dorit”

Costel Gâlcă are zilele numărate și nu prea la Universitatea Craiova. Echipa arată rău cu antrenorul îl vârstă de 52 de ani, care are însă o clauză de reziliere uriașă. În ultima etapă,

Costel Gâlcă, clauză de reziliere uriașă la Universitatea Craiova

Costel Gâlcă este antrenorul Universității Craiova din aprilie 2024, dar are șanse mari să nu prindă paltonul. După ce a ratat calificarea în grupele unei competiții europene, antrenorul alb-albaștrilor are acum o serie execrabilă în campionat: 1 victorie în 8 etape! Cu toate acestea, Gâlcă nu poate fi demis prea ușor de Mihai Rotaru. Îl ține în viață o clauză de reziliere șoc.

ADVERTISEMENT

„Rotaru cochetează cu ideea de a îl schimba, dar problema mare a lui Rotaru e o clauză de 500.000 de euro. Echipa nu joacă nimic de câteva etape. Dar vine Gâlcă și spune ‘Moșule, sunt pe 3!’”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

În ultima etapă din sezonul regulat, Universitatea Craiova Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” e programat duminică, 3 noiembrie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

„Ești pe 3 acum, dar se termină turul de campionat. Pe ce te duci? FCSB dacă te bate, mai are și o restanță, a trecut peste tine”, a intervenit Sorin Cârțu.

„Marea problemă al ui Rotaru e această clauză de 500.000 de euro, pe care nu știu cum a acceptat-o. Nu poți într-o țară ca România să ai clauză de 500.000 de euro”, a adăugat Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să stau cu cineva la masă sau să intru într-o casă și să văd că nu sunt dorit”

După 14 etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 21 de puncte, cu opt mai puține decât liderul U Cluj.

„Nu ar trebui să se lege un antrenor de o clauză. Dacă ești cu sufletul pentru ceea ce ești angajat, pentru echipa respectivă. Nu ești tu spiritul Craiovei într-un mod din ăsta. Iei o înfrângere de tipul ăsta, mai vin și alte înfrângeri. Trebuie să iei și tu o decizie.

ADVERTISEMENT

Eu am antrenat mai mult decât Gălcă. Am zeci de ani de antrenorat. Niciodată nu m-am legat de clauze. Niciodată nu mi-a plăcut să stau într-un loc unde nu am fost dorit.

Eu nu pot să stau cu cineva la masă sau să intru într-o casă și să văd că nu sunt dorit. Mă duc și îmi caut alta. Eu așa am lucrat. Și când a fost să întrerup, am întrerupt pe nebuniile mele. Și că am arătat așa și că am dat cu piciorul. Contracte de zeci de sute de mii de euro. Am făcut o chestie de amabilitate. Am căzut la pace. Nu pot să stau acolo să am doar energie în jurul meu.

Sunt Cârțu, îmi găsesc de lucru. Dacă nu îmi găsesc de lucru înseamnă că am o problemă. Dacă eu am plecat și nu îmi găsesc o echipă… Înseamnă că nu ai așa mare calitate sau nu ești așa mare antrenor pe cât te crezi”, a mai spus fostul președinte al oltenilor.

Costel Gâlcă era singurul antrenor, care, până sezonul trecut, luase ultimul titlu cu FCSB. Se întâmpla în ediția 2014-2015, atunci când roș-albaștrii au cucerit inclusiv Cupa Ligii și Cupa României.

Costel Galca, OUT de la U Craiova?! | Cati BANI trebuie sa-i dea Mihai Rotaru daca IL DEMITE