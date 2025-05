Clauza specială din contractul lui Denis Alibec la FCSB. Decizia rămâne la Gigi Becali. Exclusiv

Atacantul a semnat pe doi ani cu echipa campioană, dar viitorul său stă în mâinile lui Gigi Becali.

Ce clauză specială are Denis Alibec în contractul cu FCSB

Denis Alibec a semnat cu FCSB din postura de jucător liber după despărțirea de Farul. FANATIK a anunțat în exclusivitate . Fotbalistul din Mangalia va câștiga 25.000 de euro lunar în cei doi ani de contract.

Deși Alibec a semnat pe doi ani cu campioana României, FANATIK a aflat în exclusvitate că Gigi Becali i-a făcut fotbalistului un contract de tipul un an plus un an. Astfel, în funcție de cât de mulțumit este de prestațiile lui Denis, latifundiarul din Pipera va lua decizia dacă atacantul va continua la FCSB și în sezonul 2026-2027.

Denis Alibec a mai jucat la FCSB în perioada 2017-2018, atunci când a îmbrăcat de 42 de ori tricoul roș-albaștrilor, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere 10 pase decisive.

Gigi Becali a promis că nu îl va critica pe atacant la televizor

Pe lângă clauza dezvăluită în exclusivitate de site-ul nostru, Patronul campioanei i-a promis atacantului în vârstă de 34 de ani că nu îl va critica în public.

„Am avut o convenție cu el. Mi-a spus: ‘Nea Gigi, nu pentru mine, pentru familia mea. Orice fac, mă suni, mă cerți pe mine, dar nu vreau la televizor…’ I-am promis, așa fac, dacă mă întreabă domnul Moraru spun că nu vorbesc de Alibec.

Mă țin de cuvânt, așa voi face (n.r.- nu va vorbi la TV despre Alibec). Nu comentez. Eu nu vorbesc de el, dacă am ceva, îl sun și-i zic. El e special, e foarte sensibil, e băiat de mare calitate. E fotbalist, ce să mai?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.