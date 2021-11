Clauzele din contractele starurilor care se luptă pentru Balonul de Aur 2021! Câţi bani primesc Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar

Toată lumea fotbalului va avea luni ochii aţintiţi spre Paris, unde va fi acordat Balonul de Aur 2021. , iar zvonurile îl dau pe starul lui PSG ca marele câştigător al premiului.

Cum este cel mai important trofeu individual, contractele starurilor sunt pline de clauze. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar, trei dintre jucătorii nominalizaţi, s-au asigurat că vor fi premiaţi dacă vor primi râvnitul trofeu.

Clauzele pentru Balonul de Aur din contractele lui Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar

Lionel Messi s-a transferat în vară la PSG şi are parte de un contract de nabab pe “Parc des Princes”. În perioada petrecută la FC Barcelona, argentinianul avea o clauză prin care clubul îi plătea 3.000.000 de euro în cazul unui succes în ancheta care oferă Balonul de Aur. Presa din Franţa susţine că suma rămâne în picioare şi la PSG.

Cristiano Ronaldo, marele rival al argentinianului, are şanse minime să câştige Balonul de Aur 2021, însă, la rândul lui, are o clauză specială în contractul cu Manchester United. Astfel, dacă va cuceri trofeul până la finalul acordului cu formaţia de pe “Old Trafford”, portughezul se va alege cu un bonus în valoare de 1.000.000 de lire sterline. În plus, Nike, sponsorul lui CR7, îi va oferi 4.000.000 de euro.

Neymar se află pe lista nominalizaţilor, dar, ca şi în cazul lui Cristiano Ronaldo, nu are prea mari aşteptări. În contractul cu PSG, prelungit în vara acestui an, există o clauză prin care brazilianul va încasa 3.000.000 de euro dacă va câştiga Balonul de Aur.

Kylian Mbappe stă mult mai bine decât cei doi colegi din atac. Starul francez are o clauză specială în contractul cu PSG, scadent în vara anului viitor. Astfel, dacă va câştiga Balonul de Aur, atacantul de 22 de ani va primi o mărire substanţială de salariu şi va deveni cel mai bine plătit jucător al echipei. În prezent, Lionel Messi este fotbalistul de la PSG cu cel mai mare contract, 35.000.000 de euro pe an.

Chiar dacă este văzut de mulţi drept jucătorul care ar merita , nu are o astfel de clauză în contractul cu Bayern Munchen. Cu toate acestea, în cazul unui succes, campioana Germaniei îşi va premia cu siguranţă golgeterul.

Clauză specială: Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool

Transferat în 2017, de la AS Roma, Mohamed Salah şi-a blindat contractul cu mai multe clauze, iar una dintre ele are legătură cu Balonul de Aur. Egipteanul poate să aleagă un transfer la Real Madrid sau la FC Barcelona dacă nu câştigă trofeul cu Liverpool.

Nominalizat la ultimele ediţii, Mohamed Salah nu a câştigat Balonul de Aur, dar nici nu s-a pus vreodată problema ca această clauză să fie activată. Cu toate acestea, fotbalistul de 29 de ani mai are contract cu echipa de pe “Anfield” până în vara lui 2023.

Sporting vrea ca Bruno Fernandes să ia un Balon de Aur

Bruno Fernandes a ajuns la Manchester United, în ianuarie 2020, de la Sporting Lisabona. Portughezii au plasat o clauză specială în această afacere, astfel că vor încasa încă 5.000.000 de euro dacă jucătorul de 27 de ani va fi premiat cu Balonul de Aur.

Un angajament asemănător regăsim în cazul lui Anthony Martial. AS Monaco a acceptat o clauză prin care ar urma să mai primească încă 10.000.000 de euro, pe lângă suma iniaţială de transfer (60.000.000 de euro), în cazul în care atacantul de 25 de ani va primi Balonul de Aur cât este sub contract cu Manchester United.