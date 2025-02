Clauzele incredibile ale lui Koljic în contractul cu Rapid! Rotaru poate încasa o sumă uriaşă. Exclusiv

Transferul lui Elvir Koljic la Rapid a fost o adevărată telenovelă. Atacantul bosniac a fost înţeles cu FCSB-ul, dar a fost deturnat de Rapid şi a semnat cu echipa giuleşteană, într-o răsturnare spectaculoasă de situaţie.

Clauzele incredibile ale lui Koljic în contractul cu Rapid! Rotaru poate încasa 500.000 de euro

Oficialii giuleşteni au făcut un efort financiar important pentru Koljic. FCSB s-a înţeles cu Mihai Rotaru pentru 200.000 de euro, dar giuleştenii au plătit 350.000 de euro pentru transferul definitiv.

Mai mult, din informaţiile FANATIK, Mihai Rotaru a inserat şi alte două clauze de peformanţă, care pot duce suma totală a transferului la 500.000 de euro. Deloc rău pentru un atacant intrat în ultimele 6 luni de contract.

Astfel, Universitatea Craiova mai încasează 50.000 de euro pentru transfer dacă Rapidul prinde play-off-ul. Mai mult, giuleştenii vor plăti încă 100.000 de euro dacă vor încheia campionatul pe loc de cupe europene.

Din toată această telenovelă, Mihai Rotaru a ieşit cel mai bine. Finanţatorul oltenilor era dispus să îl cedeze gratis pe Koljic la UTA Arad, înainte ca “granzii” FCSB şi Rapid să înceapă licitaţia pentru atacantul de care Craiova voia să scape.

Mihai Rotaru: “Am bătut palma cu Rapidul, undeva la 350.000 de euro”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, din drumul spre FCSB. Finanţatorul a dezvăluit că giuleştenii au obţinut semnătura atacantului în câteva ore:

“A şi făcut vizita medicală. În jurul orei 12:00 am primit telefon de la Rapid. Dacă există posibilitatea de a-l transfera ei pe Elvir Koljic. L-am sunat pe Gigi fără să îi spun că am o altă ofertă: «Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile! Dă-mi un termen limită».

M-a sunat la 16:30 şi mi-a spus că facem, dar abia mâine (n.r. vineri). Elvir era la RMN. În acel moment, am bătut palma cu Rapidul, undeva la peste 350.000 de euro”, a spus Mihai Rotaru.

, cu opţiune de prelungire. Atacantul va încasa 18.000 de euro lunar în Giuleşti, mai mult cu 3000 de euro decât încasa la Universitatea Craiova.

29 de ani are Elvir Koljic

800.000 de euro e cota de piaţă a fotbalistului