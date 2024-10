Clauzele ireale impuse de Adrian Mititelu lui Andrei Prepeliță. Șumudică le-a refuzat și el. Ce salariu îi oferea FC U Craiova 1948. Exclusiv

. Negocierile cu Adrian Mititelu au eșuat în cele din urmă și surprinzător Marius Croitoru a rămas antrenorul echipei. FANATIK a aflat detalii de culise despre contractul oferit fostului antrenor al lui FC Buzău.

Andrei Prepeliță nu a acceptat clauzele introduse de Adrian Mititelu. Au fost refuzate și de Marius Șumudică

FANATIK a aflat că Adrian Mititelu are redactat un draft de contract care este propus tuturor antrenorilor. Una dintre ele este cel puțin surprinzătorare. Patronul lui FC U Craiova are are primul cuvânt când vine vorba de programul de pregătire, până și de ora de disputare a antrenamentelor!

Marius Croitoru era aproape să rezilieze contractul cu FC U Craiova, iar Adrian Mititelu și Andrei Prepeliță ajunseră. la un acord verbal. , Prepeliță a acceptat o sumă mult mai mică, 6.000 de euro.

Din informațiile FANATIK, totul a căzut în urma acestei clauze și altora . Practic prin aceste clauze, Adrian Mititelu are controlul total asupra echipei. Acestea au fost acceptate de Marius Croitoru în momentul în care a devenit antrenorul lui FC U Craiova 1948.

De ce Adrian Mititelu s-a răzgândit în privința lui Marius Croitoru

FANATIK a dezvăluit și a de la FC U Craiova 1948. Cele două părți nu au căzut de comun acord asupra condițiilor de desfacere a contractului.

Antrenorul ceruse să primească două salarii compensatorii, pentru luna septembrie și octombrie. Adrian Mititelu ar fi acceptat acest lucru și i-a spus lui Croitoru că le va trece și în acordul de reziliere, iar ele urmau să fie încasate ulterior.

Tot Croitoru a insistat și ca în acord să fie stipulat: „în cazul unui litigiu, acesta va fi judecat în comisiile FRF, pe care le recunoaștem ca legitime”.

Ce a spus Adrian Mititelu despre revenirea lui Marius Croitoru la echipă: „A fost o decizie luată la cald”

și să meargă în continuare pe mâna lui Marius Croitoru: „Nu o să mai plece. Am depășit momentul. Era și el sub influența rezultatului și a jocului prost. A fost o decizie luată la cald. Au fost reproșuri… Când pierzi 0-3 acasă nu e ușor de digerat. Și eu eram supărat. Era un rezultat pe care nu-l anticipam.

L-am văzut a doua zi că îi părea rău, am început și eu să… Noi oricum suntem într-un proces în care analizăm ce s-a întâmplat cu echipa pentru că de 6 luni ne prăbușim. Indiferent de antrenori. Echipa nu s-a oprit, deși aveam un lot bun, cu jucători pe care lumea îi aprecia.

Până la urmă am elucidat situația, dar acum e prea târziu. Sper să oprim căderea, începând de azi. Vrem să ne stabilizăm și să urcăm în clasament, ca să salvăm anul. Am pierdut o perioadă bună, ne-am îndepărtat de primul loc. Dar nu înseamnă că nu avem șanse să revenim.

L-am convins pe Croitoru să rămână. L-am îmbărbătat. Mie îmi place de el și de cum a muncit. Chiar dacă ne-am certat în trecut, eu îl apreciez. E foarte implicat, dar având în vedere presiunea pusă pe el și lipsa de rezultate din ultima perioadă, a căpătat o neîncredere. Eu nu rezolvam nimic dacă pleca Marius”.

Ce a declarat Adrian Mititelu despre negocierile cu Andrei Prepeliță: „A fost o discuție de principiu”

Adrian Mititelu a vorbit și despre negocierile cu Andrei Prepeliță, însă a fost destul de vag: „A fost o discuție de principiu. Dar nu a fost o chestie clar. Eram și eu între și între. Dar am decis să-i dau încredere lui Croitoru și să dăm un restart echipei”, a mai spus patronul oltenilor potrivit .

6.000 de euro ar fi câștigat lunar Andrei Prepeliță la FC U Craiova 1948

11.000 de euro e salariul lui Marius Croitoru