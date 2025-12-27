Clauzele nebune din fotbalul mondial! Ce doleanțe ciudate au avut Neymar, Ronaldinho sau Luis Suarez la semnarea contractelor de zeci de milioane de euro

ADVERTISEMENT

În timpul negocierilor pentru un transfer, pe lângă salarii şi bonusuri de performanţă, în discuţii apar şi diferite clauze. Unele, precum cele legate de premii sau performanţe individuale, sunt perfect normale, însă de-a lungul timpului au apărut şi poveşti savuroase despre unele interdicţii impuse de club sau cerinţe uluitoare venite din partea unor fotbalişti. FANATIK vă prezintă în continuare 10 clauze nebune din lumea fotbalului, de la… zborul în spaţiu şi până la condiții „must” în viaţa extrasportivă!

Clauzele nebune din fotbalul mondial. Keisuke Honda a vrut… maşină blindată!

În ianuarie 2020, la 34 de ani, Keisuke Honda, unul dintre cei mai cunoscuţi jucători japonezi, a ajuns în Brazilia, la Botafogo, însă nu şi-a pus prea repede semnătura pe contract. Ştiind că Rio de Janeiro este o metropolă cunoscută (și) pentru un grad al criminalităţii extrem de ridicat, niponul a cerut să primească, nici mai mult, nici mai puțin decât o… maşină blindată!

Nu zâmbiți, pentru că mai marii clubului brazilian s-au conformat imediat şi Honda a primit ce şi-a dorit. Aventura acestuia în Brazilia s-a terminat repede, după 11 luni, când şi-a reziliat contractul, nemulţumit de faptul că echipa schimbase 4 antrenori de-a lungul sezonului. Cu 3 goluri în 21 de meciuri, fanii lui Botafogo au contestat îndelung transferul extravagant.

Să vină prietenii lui Neymar!

astfel că nu putea rata o clauză nebună. Mare petrecăreţ, brazilianul a reuşit, în perioada petrecută la FC Barcelona, să-și asigure „fondul” de prieteni cu care să petreacă.

În contractul semnat cu formaţia catalană, în 2017, era stipulat că în fiecare lună clubul să-i aducă, din… Brazilia (!), pe cei mai buni prieteni ai jucătorului pentru o petrecere. „Este cea mai tare clauză de care am auzit”, a fost caracterizarea făcută de Daniel Geey, unul dintre cei mai cunoscuţi avocaţi sportivi din lumea fotbalului. Neymar a jucat pentru Barcelona 4 ani, timp în care a reuşit, printre altele, să câştige Liga Campionilor şi a făcut parte din celebrul trio MSN, alături de Lionel Messi şi Luis Suarez.

Lui Luis Suarez i s-a interzis să… mai muște!

Dacă tot am amintit de Luis Suarez, e momentul să ne îndreptăm spre una dintre cele mai nebune clauze din fotbal. Starul uruguayan a fost transferat de Barcelona, în vara lui 2014, de la Liverpool şi a venit la pachet cu un mic defect: îi cam plăcea să-şi… muşte adversarii!

Până la acest transfer, Luis Suarez îi muşcase pe Otman Bakkal, Branislav Ivanovic şi Giorgio Chiellini, ultima ispravă petrecându-se la turneul final al Campionatului Mondialul din 2014 (Brazilia), „drăgălășenie” care i-a adus o suspendare de 9 meciuri.

Așa că, fără discuții, conducătorii Barcelonei au impus o clauză prin care jucătorul ar fi fost imediat pus pe lista de transferuri dacă ar fi făcut o a patra victimă. E clar că Dracula sau Hannibal Lecter nu ar fi semnat un astfel de contract…

100.000 de franci elveţieni a fost amenda primită de Luis Suarez după ce l-a muşcat pe Giorgio Chiellini

Ronaldinho a cerut două zile de party pe săptămână

Rămânem în sfera legendelor Barcelonei şi ajungem la Revenit în Brazilia, la aproape 31 de ani, „O Bruxo” semna în 2010 cu Flamengo, după o întreaga telenovelă.

Aflat pe final de carieră, Ronaldo de Assis Moreira, pe numele său din buletin, a vrut să îmbine utilul cu plăcutul şi a cerut ca în contract să existe o clauză prin care avea voie să petreacă două zile în fiecare săptămână. Conducătorii clubului au acceptat, iar Ronaldinho a strălucit în primul sezon, cu 21 de goluri în 52 de meciuri.

Lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură în a doua stagiune. Pe 31 mai 2012, starul brazilian a rupt contractul după o absenţă de mai multe zile de la pregătiri, acesta acuzând clubul că nu l-a mai plătit de 4 luni, şi a plecat la Atlético Mineiro.

Sezonul şi… casa pentru Giuseppe Reina!

Giuseppe Reina a semnat, în 1996, cu Arminia Bielefeld un contract pe 3 ani. Nimic wow până aici, dar ce e mai interesant abia acum urmează: jucătorul german a cerut ca la finalul fiecărui sezon petrecut la club să-i… fie construită câte o casă! Conducătorii echipei au acceptat, dar i-au pregătit o surpriză de proporţii.

Pentru că în contract nu erau stipulate dimensiunile, Giuseppe Reina a primit trei case construite din… piese de Lego! Fotbalistul nu a fost mulţumit de comportamentul şefilor Arminiei Bielefeld şi cazul a ajuns în instanţă. Până la urmă, cele două părţi au ajuns la o înţelegere şi Reina s-a ales cu o plată compensatorie, pentru ca mai apoi să semneze cu Borussia Dortmund.

Stefan Schwarz nu avea voie să zboare în… spaţiu!

Numele lui Stefan Schwarz este cunoscut românilor, după ce acesta a fost eliminat în minutul 110 al sfertului de finală de tristă amintire cu Suedia (țineți minte data că a fost și va rămâne, se pare all time, Everestul fotbalului românesc la nivel de echipă națională – 10 iulie 1994) de la turneul final al Campionatului Mondial din SUA. Cinci mai târziu, mijlocaşul suedez s-a transferat de la Valencia la Sunderland, iar englezii şi-au luat măsuri de precauţie când au auzit că noul lor jucător visează să ajungă în… spaţiu! Așa că în contract a fost introdusă „Space Clause”, prin care înţelegerea ar fi fost reziliată dacă Stefan Schwarz ar fi zburat în spaţiu.

„Am aflat că unul dintre apropiaţii lui vrea să cumpere bilete pentru un zbor spaţial experimental şi ne-am gândit că Stefan ar vrea şi el să meargă. E doar o măsură de protecţie a clubului”, spunea, în 1999, John Fickling, preşedintele lui Sunderland.

Rolf-Christel Guié-Mien a cerut lecții de gătit pentru soție

Rolf-Christel Guié-Mien a ajuns, la 20 de ani, în 1997, în Germania, din Congo şi părea un fotbalist foarte promiţător pentru Bundesliga. După două sezoane petrecute la Karlsruher SC, mijlocaşul s-a transferat la Eintracht Frankfurt şi a avut o cerinţă surprinzătoare înainte să semneze.

Le-a cerut conducătorilor clubului să-i aranjeze lecţii de gătit pentru proaspăta lui soţie. Congolezul susţinea că astfel se va acomoda mai uşor stilului de viaţă din Germania. Şefii lui Eintracht Frankfurt, echipă unde a jucat până în 2002, s-au conformat, iar Rolf-Christel Guié-Mien a avut o carieră lungă în Germania, unde a jucat până la retragere, în 2012.

Fără ghete roşii pentru Rafael van der Vaart

Pe final de carieră, la 32 de ani, Rafael van der Vaart a semnat cu Betis Sevilla, după ce mai jucase în Spania pentru Real Madrid. Transferul a creat emulaţie în rândul suporterilor şi uşoară îngrijorare printre şefii clubului. Olandezul era cunoscut ca un mare fan al ghetelor de fotbal şi mereu îşi dorea să iasă în evidenţă, dar andaluzii au venit cu o clauză specială. Dacă Rafael van der Vaart nu utiliza ghete roşii, culoarea marelui rival FC Sevilla, primea câte 114.000 de euro pe lună. După 12 luni, mijlocaşul a plecat de la echipă cu aproape 1.400.000 de euro, dar cu un palmares dezastruos pe teren, unde evoluase în doar 296 de minute în 9 meciuri.

860.000 de euro pe an a fost salariul lui Rafael van der Vaart la Betis

Să nu auzim de schi!

Stig Inge Bjornebye a jucat timp de 8 ani la Liverpool, între 1992 şi 2000, iar în această perioadă nu a avut voie să se apropie de nicio pârtie de schi. Tatăl fundaşului norvegian participase la două ediţii ale Jocurilor Olimpice de Iarnă la sărituri cu schiurile, iar fiul cochetase cu acest sport în copilărie. După ce a semnat contractul cu Liverpool, în contractul acestuia a apărut o clauză conform căreia Stig Inge Bjornebye nu avea voie să mai practice acest sport considerat periculos.

Avion privat pentru Samuel Eto’o

În august 2011, Samuel Eto’o a semnat cu Anzhi Makhachkala un contract faraonic, cu un salariu anual de 20.000.000 de euro. Camerunezul devenea cel mai bine plătit fotbalist al momentului.

Chiar dacă avea conturile pline, Eto’o a introdus o clauză prin care clubul urma să-i plătească un avion privat de fiecare dată când avea nevoie. Atacantul nu a dorit să locuiască în Makhachkala şi își petrecea timpul la Moscova, astfel că după fiecare antrenament sau meci avea nevoie de un avion privat pentru această călătorie. Suleyman Kerimov, patronul clubului, i-a îndeplinit cerinţa, iar Samuel Eto’o a jucat două sezoane şi jumătate în Rusia.

Şumudică nu are voie să vorbească urât de Rapid

Marius Şumudică, unul dintre analiştii emisiunii a dezvăluit în direct după despărţirea de clubul din Giuleşti.

„Am un acord de confidențialitate. Când am semnat contractul, l-am semnat cu ochii închiși. Mi-am dorit enorm să ajung la Rapid și nici nu m-am uitat la contract. Când l-am citit după aceea, am o amendă destul de usturătoare dacă aș vorbi despre ce se întâmplă la Rapid. Decât să dau bani, prefer să-mi văd de treabă. (întrebare Horia Ivanovici: Am auzit că e clauza de 50.000 euro, e adevărat?) Mai pune! Acordul e pe doi ani, sunt doi ani în care nu pot să vorbesc nimic. Doi ani sunt mucles la domiciliu, dar nici nu am ce să vorbesc”, a declarat Marius Şumudică.