Clejanii au copiat marca lui Răzvan Botezatu în noua piesă. Prezentatorul, declarații surprinzătoare

Viorica și Ioniță de la Clejani fac furori cu noua lor piesă. ”Reveneala” este un hit ce surprinde prin stilul muzical abordat, prin videoclipul ieșit din comun, dar și prin titlul inedit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totuși, se pare că numele piesei nu este original, așa cum am fi crezut. Interpretată împreună cu rapperul Macanache, melodia se bucură de mult succes, însă titlul acesteia a fost deja înregistrat la OSIM.

Fostul prezentator TV de la Antena Stars, Răzvan Botezatu, deține un business cu haine sub același nume. Acesta a declarat că nu a fost contactat de nimeni prea a i se cere acordul ca numele firmei sale să fie utilizat cu scop comercial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce spune Răzvan Botezatu după ce Clejanii au avut marca lui drept sursă de inspirație pentru noua piesă

Viorica și Ioniță de la Clejani i-au lăsat pe internauți cu gura căscată după ce au lansat cea mai nouă piesă a lor, ”Reveneala”, în colaborare cu Macanache. Deși melodia este un real succes, se pare că titlul acesteia s-ar putea să îi coste pe artiști.

Fostul prezentator TV, Răzvan Botezatu, deține un brand cu același nume, înregistrat la OSIM. Conștient că interpreții de muzică de petrecere au avut drept inspirație marca sa, Bote a făcut o afirmație în acest sens.

ADVERTISEMENT

Carismaticul realizator TV a declarat că nu a fost contactat pentru a fi întrebat dacă este de acord ca numele business-ului său să fie folosit și de către alte persoane. Cu toate acestea, Răzvan Botezatu nu este deranjat de întâmplare, menționând că, dacă ar fi fost anunțat înainte, i-ar fi ajutat pe artiști cu ținutele pentru videoclip, pentru a se asigura că toată lumea iese câștigată.

„Ma bucur ca replica #daticurevenela care a devenit virala prin oameni si pe care o tot folosesc in viata de zi cu zi si in mediul online a devenit sursa de inspiratie pentru toate domeniile. In special cel muzical. Nu pot decat sa bucur ca au folosit replica asta. Cred ca i-a ajutat foarte mult si in promovarea piesei. Puteau macar sa ma sune ca le faceam si tinutele pentru videoclip.”, a spus Bote pentru starpopular.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„#daticureveneala este o marca inregistrata la OSIM. Am inregistrat-o din luna martie pentru ca am avut destule „lupte“ in online cu aceasta replica care a tot fost preluata de diversi agenti economici in scopuri comerciale in mod abuziv. In rest nu ma deranjeaza daca aceasta replica pe care m-am chinuit sa o fac virala este folosita de oameni, atata timp cat nu imi afecteaza bussines-ul din punct de vedere comercial”, a adăugat prezentatoul.