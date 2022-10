Cleopatra Stratan și Edward Sanda, escapadă romantică de ziua artistei: ”Petrec departe de familia mea”

Cleopatra Stratan are un nou motiv de sărbătoare, după ce Pe 6 octombrie, artista împlinește 20 de ani și, de ziua ei, va petrece câteva zile de vis, alături de soțul ei, în Paris.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, vacanță în doi de ziua artistei

Gențile și pantofii de firmă nu sunt pe primul loc în viața Cleopatrei Stratan, dar vacanțele sunt pe lista scurtă de priorități. Cea mai mare dorință de ziua ei a fost o escapadă romantică în Orașul iubirii, Paris, pe care a și primit-o.

Și, chiar dacă familia este foarte importantă în viața ei, anul acesta, Cleopatra va fi departe de părinții și fratele ei. Asta, însă, nu înseamnă că nu s-a văzut cu ei pentru a-și primi cadoul, un element vestimentar la care vedeta râvnea de mult. În exclusivitate pentru FANATIK, Cleopatra Stratan a recunoscut că nu știe ce surpriză i-a pregătit dar spune că, la cât de bine o cunoaște, sigur nu va da greș.

În cadrul interviului, cântăreața ne-a mai spus, în premieră, cum se descurcă ea și Edward Sanda cu scumpirile din ultima perioadă, mai ales că locuiesc singuri, iar financiar nu prea mai apelează la părinți.

Cleopatra Stratan împlinește 20 de ani: ”Mi-am dorit să fiu la Paris de ziua mea”

– Cum sărbătorești anul acesta de ziua ta?

Urmează să plec la Paris, pentru că mi-am dorit de mult să îmi petrec ziua acolo. O să plec doar eu cu Edy, cu soțul meu. O să stăm câteva zile. Este un mini city break între mai multe treburi. Îmi place foarte mult Parisul, mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit să fiu acolo de ziua mea.

– Este o surpriză din partea lui Edy?

Nu, nu! A fost dorința mea să plecăm acolo. Deocamdată nu știu de nicio surpriză din partea lui și nu am nicio idee dacă mi-a pregătit.

– Ce ai pe lista de dorințe de anul acesta?

În general în viață, nu neapărat pentru ziua mea… Cred că am ajuns la vârsta la care cel mai important lucru pentru mine este sănătatea mea și a familiei mele. Fericirea și succesul meu și al întregii familii. Celelalte lucruri materiale vin și pleacă. Sigur că îmi doresc și lucruri materiale, să zicem mai multe vacanțe, mai multe concerte. Anumite chestii materiale pe care pot să mi le doresc, dar nu sunt așa importante. Restul vin de la sine. Dacă e să vină, vin dacă, nu, nu!

– Dar ca la orice fată o gentuță, un pantofior sau o bijuterie nu strică…

Așa este, dar, dacă mi le doresc neapărat, pot să mi le iau și eu. În materie de cadouri, Edy cam știe ce gusturi am și, dacă ar vrea să îmi facă o surpriză, mereu m-a nimerit. Mă cunoaște cel mai bine, mă cunoaște chiar mai bine decât părinții mei. Știind foarte bine gusturile și dorințele mele în anumite perioade, nu este greu să îmi facă un cadou dacă își dorește.

– De departe i-ai dat de înțeles că ți-ai dori ceva anume?

Cea mai mare dorință a mea, anul acesta, a fost să plecăm la Paris. De fapt, ăsta a fost cadoul pe care mi-l doream cel mai mult. Să fiu acolo și să petrecem aceste zile împreună.

Interpreta piesei Ghiță, fără petrecere de ziua ei?

– În alți ani ai avut parte și de petreceri. Anul acesta va fi un party?

Nu știu sigur. Ideea e că eu, în fiecare an, îmi organizez ziua fix de ziua mea, indiferent de ziua când pică, dar anul acesta alegând să fiu plecată… pentru familie sau pentru prietenii mei de aici apropiați aș putea să mai fac o petrecere super restrânsă și fără mare tam tam, dar nu știu sigur. Mă gândeam poate după ce mă întorc de la Paris. Cumva o să îmi petrec ziua mea departe de familia mea și de prieteni.

– De când nu te-ai mai întâlnit cu familia ta?

Nu m-am văzut cu ei de două zile. Am avut un eveniment acolo, am stat câteva zile. Cu părinții mei, dar și cu ai lui Edy ne vedem destul de des. Adică dacă nu reușesc eu să plec la Chișinău, vin ei. Acum că s-a reluat activitatea a început și tatăl meu să aibă concerte prin România și mereu încercăm să găsim o cale și o zi comună în care să ne întâlnim.

– Cadoul ți l-au făcut deja?

Da! Când am fost la Chișinău au vrut ei să îmi facă acest cadou dinainte. Cu părinții lui Edy ne vedem mai des pentru că sunt aici și, fiind mai aproape, ne vedem des. Dar nu pot spune că ne vedem cu mult mai des față de cât mă văd și cu părinții mei. De câteva ori pe lună sigur ne vedem.

– Ce cadou ți-au făcut ai tăi?

Mi-au luat ceva de îmbrăcat pe care mi-l dorisem eu mult. Cadoul lor pentru mine a fost dragostea pe care mi-au oferit-o, susținerea care contează cel mai mult și tot ceea ce mi-au oferit ei ca părinți și poate chiar și mai mult. Din punctul ăsta de vedere recunoștința mea rămâne eternă pentru ei.

– Frățiorul tău ți-a pregătit și el un mesaj emoționant?

Când am fost la Chișinău a stat mereu lângă mine. Îi era dor și mie îmi era dor de el. Crește. Mâine-poimâine este mai înalt decât mine.

Care este relația Cleopatrei cu familia ei, după mutarea în București: ”Se mai întâmplă să am o părere diferită de a lor”

– Îți duce lipsa, pentru că înainte de venirea în București erai zi de zi lângă el…

Da, dar și mie îmi este dor de el. Nu este doar din partea lui. Mă bucur pentru ceea ce își dorește. Este la o vârstă foarte frumoasă. Urmează să împlinească 14 ani și, fiind adolescent, este cu școala, cu prietenii. Este un băiat extrem de cuminte și isteț. Ceea ce i-am zis eu este să aibă încredere în el și să muncească dacă vrea să performeze. Și să se bucure de ceea ce are, pentru că părinții noștri și tot ce are emoțional, este foarte bogat. Să se bucure de viață. Îl susțin orice ar face.

– Mama ce sfaturi vă dă?

Mama mea este cea mai bună prietenă a mea. Da, vorbim în fiecare zi și îi povestesc ce am făcut pe zi, dacă am o nelămurire sau dacă simt nevoia să cer un sfat, întotdeauna mi-l dă! Același lucru este valabil și pentru tatăl meu. Eu am avut și am o legătură foarte strânsă cu părinții mei și mă bucur enorm că este așa.

– Ții cont de sfaturile lor sau faci tot ceea ce simți?

Țin cont și de sfaturile lor, dar se mai întâmplă să am o părere diferită de a lor. Îmi respectă decizia. Știu că pot avea un alt unghi de a privi lucrurile! Mă susțin indiferent de ce s-ar întâmpla.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, din nou pe băncile școlii, după ce au renunțat la facultate

– Spuneai că faceți această escapadă între mai multe activități. La ce te refereai?

După o să începem niște cursuri și nu o să mai pot să fiu absentă. Niște cursuri de managment și impresariat artistic amândoi, pentru cunoștințele și dezvoltarea noastră. Și în carieră am considerat că ne place și ne trebuie. Este un curs pe care trebuie să îl executăm fizic și de aceea am ales să plecăm în perioada asta.

– Știu că voi nu v-ați înscris imediat la o facultate…

Da, exact! Eu am lăsat un an după terminarea examenelor de Bacalaureat. Am zis că stau până nu îmi găsesc acel domeniu care să mă ajute în carieră. În paralel, aș avea să învăț ceva nou și… am găsit. Dacă era o facultate despre asta o făceam fără dar și poate.

Scumpirile, o bătaie de cap pentru familia Cleopatrei și a lui Edward Sanda?

– Cum vă descurcați de când v-ați mutat împreună, având în vedere și cheltuielile. Totul s-a scumpit. Reușiți să vă organizați?

La noi este totul echilibrat din toate punctele de vedere și nu am avut niciodată probleme sau dubii că nu o să ne descurcăm. Muncim amândoi, avem tot ceea ce ne trebuie, tot ceea ce ne dorim și asta este tot ce contează. Nu am avut nicio secundă teama că nu o să facem față treburilor sau să nu ne descurcăm.

– S-au scumpit foarte mult lucrurile și…

Da, așa este, dar, ca orice cetățean în situația respectivă, ne adaptăm vremurilor. Ne conformăm cu situația care este, muncim mai mult dacă este nevoie. Ba chiar mai mult, dacă vrem la un moment dat, cum a fost în cazul ăsta, să plecăm într-un city break, facem niște mici economii, sau nu știu, luăm mai multe proiecte. Ne rezervăm din timp perioada, știm exact unde și cum vrem să facem, să ne ajungă suficient și pentru vacanțe și pentru cheltuielile zilnice. Ne compensăm să ne ajungă peste tot și să nu ducem lipsa.

Cleopatra Stratan nu mai apelează financiar la părinți

– Vă mai ajută părinții financiar?

Nu. Noi suntem pe cont propriu, pentru că deja facem o familie. Am format o familie și nu mai apelăm.

– Spuneai că v-ați dori concerte mai multe. Nu sunt suficiente?

Nu neaparat! Slavă Domnului, vara asta, cei drept, Edy a avut mai multe concerte decât mine. El a fost mai solicitat, dar am avut și eu. Cumva abia oamenii au început să iasă din nebunia pandemiei, abia s-au dat jos restricțiile și nu se poate face totul brusc. Ușor, ușor sper să revină totul la normal, ca să putem să zicem că avem concerte câte aveam înainte.

– Privitor la remunerație, este mai puțin ca înainte de pandemie?

Nu vorbesc despre asta! Nu îmi place să vorbesc despre bani în general.