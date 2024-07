Cleopatra Stratan și Edward Sanda, eșec major în afaceri. De ce au renunțat cei doi la colecția de haine: ”Pur și simplu e foarte greu”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt împreună de ani buni. De altfel cei doi s-au și căsătorit în urmă cu 3 ani, iar împreună au decis să pună bazele unei afaceri. Rezultatul nu avea să fie însă cel dorit.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, eșec major în afaceri

Pentru cei care nu știu, cuplul a decis să deschidă o casă de producție . Cleopatra Stratan și Edward Sanda sperau ca prin intermediul ei să descopere noi talente.

Ulterior, cei doi au decis să intre și în lumea modei. Astfel, cuplul a reușit să creeze o colecție de haine. Norocul se pare că nu a fost însă de partea celor doi, care au fost nevoiți să își închidă afacerea destul de repede.

Într-un interviu acordat recent, Edward Sanda, alături de Cleopatra, au recunoscut că totul a fost mai degrabă o probă. În final însă, cei doi au decis să renunțe, pentru că nu cunoșteau atât de mult zona respectivă.

Deși la început părea o idee profitabilă, iată că între timp lucrurile s-au schimbat. Astfel, cei doi au decis mai degrabă să se concentreze în continuare pe muzică, unde deja au mare succes.

„Tot la muzică ne întoarcem”

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru .

„Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem!”, a mai dezvăluit, la rândul său, Edward, potrivit sursei citate.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda recunosc că . Artista spune că sunt branduri puternice, de ani de zile, iar unii oameni nu sunt așa deschiși la noutate.

Astfel, în final, cuplul a lăsat tot ceea ce țin de modă deoparte. Au făcut-o pentru ei, au vrut să încerce, iar acum cel mai probabil și-au dat seama ce decizii vor lua în continuare. Drept urmare, muzica rămâne pe primul loc.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față. Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus Cleopatra pentru sursa citată.