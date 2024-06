Cleopatra Stratan și Edward Sanda, evacuați de urgență de pe plajă! Prin ce au trecut cei doi: „A venit elicopterul”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda adoră să călătorească împreună, însă nu toate vacanțele lor sunt numai lapte și miere. De obicei, cei doi n-au avut parte de cine știe ce peripeții, cu excepția zilelor petrecute de curând în Sardinia.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, momente de panică în Sardinia

Cleopatra și Edward au fost martorii unor scene de coșmar, pe o plajă mică unde au mers să se relaxeze. Unul dintre turiști s-a aruncat de pe o stâncă și s-a înecat.

că le-a cam stricat vibe-ul acel moment, mai ales când au văzut desfășurarea de forțe de la fața locului. A sosit un elicopter, iar toți cei care stăteau să se bronzeze au fost rugați să părăsească plaja.

„A venit elicopterul pe plajă, ne-a evacuat”

„Nu am avut parte de peripeții în vacanță, însă am văzut niște lucruri care ne-au stricat vibe-ul, chiar dacă nu am pățit-o noi.

Eram în Sardinia, s-a înecat un băiat, a venit elicopterul pe plajă, ne-a evacuat, era o plajă mică. Cred că s-a aruncat de pe o stâncă, a venit și salvarea cu barca.

Noi am sperat că a fost bine și că l-au salvat. Am încercat și noi să sărim si să ajutăm, însă, din păcate, nu aveam cu ce, pentru că persoana respectivă trebuia scoasă din apă, iar după aceea au venit elicopterul”, au declarat Cleopatra Stratan și Edward Sanda

În ciuda evenimentului nefericit la care au trebuit să asiste, porumbeii își vor aminti mereu cu drag de locurile fantastice pe care le-au vizitat. au mărturisit că plaja respectivă le amintea de Thailanda și n-au avut nicio secundă senzația că se află undeva în Europa.

Apoi, Cleo și Edward au fost puși la curent în legătură cu starea individului care s-a înecat. Se pare că tânărul a scăpat cu viață, reușind să fie salvat la timp de medicii care au sosit de urgență.