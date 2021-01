Cleopatra Stratan și Edward Sanda i-au surprins pe fani cu o fotografie din intimitate, chiar în așternuturi, dovadă a faptului că legătura dintre ei este destul de puternică. Cântărețul a publicat imaginea respectivă, care a strâns deja mii de aprecieri în câteva ore.

Cei doi tineri formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc și au șocat pe toată lumea atunci când s-au logosit, în urmă cu câteva luni. Edward Sanda și-a cerut iubita în căsătorie chiar la majoratul ei.

În ciuda vârstei fragede, Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) și-au făcut deja planuri de viitor și sunt mai fericiți ca niciodată, așa cum se poate vedea și în fotografia din dormitor.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, fotografie din intimitate. Cum s-au afișat cei doi pe Instagram

De când sunt logodiți, Edward Sanda și Cleopatra Stratan nu întetează să-și uimească fanii cu dezvăluiri incendiare sau ipostaze inedite pe rețelele de socializare. De data aceasta, cei doi s-au afișat într-un cadru intim, chiar în așternuturi, pregătiți de culcare.

Edward Sanda s-a lăsat fotografiat fără tricou, cu logodnica în brațele sale. „Universul meu”, a fost descrierea pe care a atribuit-o artistul imaginii de senzație.

Fanii au reacționat imediat, fiind impresionați de iubirea evidentă dintre cei doi îndrăgostiți. „Sunteți frumoși impreuna, să vă iubiți mult 😍😘❤️”, „Prea frumoși😍”, „Ce bine semănat!😍 va ador ca artiști și ca oameni sunteti minunati👍”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Nici Kamara de la Alb Negru nu a întârziat să le transmită gânduri bune celor doi: „Ma bucur mult pentru voi ❤️❤️❤️ Să aveți parte de tot ce e mai bun ❤️”.

Cum a început relația dintre cei doi

În urmă cu ceva timp, Edward Sanda a povestit despre cum a cunoscut-o pe tânăra cântăreață, dar și cum a început povestea lor de dragoste. Artistul a văzut-o pe Cleopatra Stratan în 2014, în timp ce susținea un concert de 1 iunie.

Acesta a cântat în deschiderea concertului ei, „dar nu am știut decât când am ajuns acolo. Am și făcut o poză împreună atunci”, a povestit Edward Sanda.

După câțiva ani, cei doi s-au întâlnit atunci când tânăra filma videoclipul piesei „Te las cu inima”, iar mai târziu a vorbit cu Edward Sanda despre o viitoare colaborare muzicaală, „Cozonac”. Atunci au început să se apropie mai mult unul de celălalt. La începutul lui 2020, s-au afișat împreună în public pentru a-și promiva piesa.

„Ne-am revăzut mai mult la începutul acestui an și din februarie am decis să fim împreună. Însă până acum nu am petrecut așa mult timp împreună, pentru că a început starea de urgență, iar Cleopatra a rămas la Chișinău și nu a mai putut veni”, a declarat Edward Sanda, conform profm.ro.