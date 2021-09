Cleopatra Stratan și Edward Sanda, test de proaspeți căsătoriți. Ce nu se știe despre relația lor

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează cel mai fresh cuplu de căsătoriți din showbiz-ul românesc. Nunta lor a acaparat atenția presei mondene în urmă cu aproape trei săptămâni, iar astăzi s-au supus unui test al relației lor.

Cei doi artiști au fost invitați la Teo Show unde au făcut câteva dezvăluiri despre cuplul lor. Cine se enervează mai repede? Cine gătește mai bine? Care dintre ei este mai ordonat? Nu au ezitat să răspundă la nicio întrebare legată de intimitatea lor!

Cleopatra și Edward au mărturisit că lucrurile decurg bine în căsnicia lor. Nu se ceartă deloc, iar atunci când au o discuție în contradictoriu știu să pună frână fără să își vorbească.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt făcuți unul pentru celălalt

Se înțeleg din priviri și spun că sunt foarte asemănători ca temperamente. Cât despre cum gestionează situația financiară a familiei, aceștia au spus că banii sunt în mare parte la comun, însă fiecare este stăpân pe buzunarul lui atunci când are anumite capricii.

Ca în orice cuplu, există unul care de obicei se enervează repede. În acest caz, cea care se aprinde mai repede este Cleopatra, iar Edward reușește să o liniștească de fiecare dată.

Responsabilitățile sunt bine împărțite în căsnicia lor când vine vorba despre mâncare, în schimb. Pentru că Edward este matinal, el se ocupă de micul dejun și cafea, iar Cleopatra prepară cina.

„Și el gătește. Face omletă. Știind că el face omleta mai bună decât mine, îl las pe el”, a spus Cleopatra la

Vor pleca în luna de miere în Grecia

Între cei doi, persoana care adoarme cel mai repede de obicei este Cleopatra, mai ales dacă urmăresc împreună un film sau un serial.

au mai spus în cadrul aceleiași emisiuni că după nunta care a avut loc acum 20 de zile se gândesc deja la luna de miere.

Luni, pe 6 septembrie, vor pleca în Santorini, Grecia pentru câteva săptămâni în care vor dori să fie doar ei și nimeni altcineva în jurul lor.

„Vreo două săptămâni și jumătate vom fi plecați. Noi nu am putut să plecăm imediat, plus că am avut treabă, filmări, shooting-uri”, a mai spus cântăreața Cleopatra Stratan în emisiunea de la Kanal D.