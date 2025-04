Cleopatra Stratan și fratele ei, Cezar, au lansat un remake surprinzător al hitului „Ghiță”. Clipul s-a viralizat în câteva ore

Cleopatra Stratan a dat lovitura cu fratele ei, Cezar. Artista care a scris istorie în industria muzicală cu piesa ”Ghiță” a șocat cu un clip care s-a viralizat imediat.

, pentru noua piesa pe care a lansat-o în urmă cu doar câteva ore. Interpreta hitului ”Ghiță” a revenit, după 14 ani, cu un remake de zile mari. Artista care a făcut copilăria generației 2000 mai frumoasă, a trăit, cu nostalgie, fiecare cadru filmat în aceeași gară unde l-a așteptat de ”Ghiță”, la portiță, cu valiza la purtător.

Pentru FANATIK, Cleopatra a mărturisit ce înseamnă pentru ea, dar și pentru fanii ei, piesa-poveste, redenumită, tot ”Ghiță”. Față în față cu fetița din anul 2010, fiica lui Pavel Stratan rememorează fiecare amintire neprețuită.

„”Ghiță” nu este doar o piesă, e poveste, istorie, nostalgie și probabil o parte din copilăria tuturor! După aproape 20 de ani de la lansarea piesei “Ghiță” m-am ”reîntâlnit” cu mine în aceeași gară celebră. Ne-am îmbrățișat și ne-am salutat, lăsând în urmă trecutul, rămânând o amintire neprețuită.

De data asta am deslușit misterul ”Ce era în valiză?” – ei bine, o MEGA petrecere în prezent în cinstea lui “Ghiță”!”, a povestit Cleopatra Stratan.

„Are 16 ani, cât mine de înalt și a fost perfect din toate punctele de vedere”

Soția lui Edward Sanda a declarat, cu voce tremurândă, cât de mândră este de fratele ei. Cleopatra explică, printre altele, cum a ajuns Cezar să facă parte din distribuția clipului, ”Ghiță”. ca să își susțină sora în noul proiect. Cei doi apar pentru a doua oară împreună într-un videoclip. Prima fiind la piesa lansată în 2017, de Cezar, „Mami”.

Despre experiența pe platourile de filmare alături de fratele ei ma mic, artista admite că a fost cu încărcătură emoțională. Mai ales că puștiul Cezar, a devenit un adolescent de 16 ani, înalt cât ea. Diferența de vârstă de șapte ani ne mai fiind vizibilă.

„A fost super să filmez cu Cezar. Mi-am dorit să filmeze cu mine în videoclipul ăsta. A venit de la Chișinău special. Am avut toți prietenii alături. De asemenea, pentru imaginea lui se potrivea foarte bine. Faptul că face parte și din copilăria mea, dar și din copilăria lui este un alt motiv pentru care l-am vrut alături. A fost și ca o legătură de familie.

Noi am mai filmat împreună prima lui piesă în 2017, e fun. Adică mi-a plăcut foarte mult și lui i-a plăcut super mult experiența. Mă bucur foarte mult că am ales să filmeze și el în videoclip. S-a potrivit foarte bine, mai ales că e mare, are 16 ani, cât mine de înalt și a fost perfect din toate punctele de vedere.”, a mai explicat interpreta hitului ”Ghiță”.

Cleopatra Stratan, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică pop-dance din Republica Moldova, a lansat de-a lungul anilor mai multe piese. După revenirea din 2018, cele mai ascultate melodii din repertoriul ei au fost ”Te las cu inima”, ”Chocolata”, ”Dragoste, va rog!” și . Ultimele realizate în colaborare cu Edward Sanda, alături de care formează o familie din anul 2021.