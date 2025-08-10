Clienții lui Gigi Becali după FCSB – Slobozia 0-1: „Fotbalul e război! Nu merge cu triki-triki!”

FCSB a primit o lovitură grea înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga , fiind învinsă și de Unirea Slobozia, în etapa a cincea.

Gigi Becali: „Lixandru nu-și revine”

FCSB nu pare să își revină în acest sezon și a suferit a treia înfrângere în cinci etape. Echipa antrenată de Elias Charalambous , fotbalist care este împrumutat de la rivala Dinamo.

Campionii României au irosit mari șanse de a restabili egalitatea în repriza a doua, Denis Rusu având câteva intervenții de senzație în fața jucătorilor echipei gazdă.

După fluierul final, Gigi Becali a luat la țintă câțiva jucători ai săi și a explicat de la cine avea cele mai mari așteptări să rezolve această partidă.

„Lixandru nu-și revine. Am avut eu ceva pentru Lixandru… Tot încercam, tot încercam, nu-și revine. Noi nu avem timp de refăcut jucători, trebuie să câștigăm meciurile. Nici George Popescu pe care l-am lăudat. E de război.

Nu merge cu triki-triki la noi. Mă așteptam la meciul ăsta Tănase să rezolve, m-am gândit că nu joacă în cupele europene, mă așteptam să își asume, să rezolve meciul. Toate mingile la adversar”, a declarat Gigi Becali la .

Jucătorii FCSB-ului nu au reușit să îl învingă pe Denis Rusu

Campioana României a avut mari ocazii de a marca în disputa cu Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga. Gruparea roș-albastră a ajuns la trei înfrângeri consecutive.

Portarul Denis Rusu a avut câteva intervenții senzaționale în fața jucătorilor de la FCSB și a meritat pe deplin titlul de cel mai bun fotbalist de pe teren.