Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”

Adunarea Creditorilor societății Nordis Mamaia SRL, eveniment care s-a petrecut la finalul lunii septembrie, a avut pe ordinea de zi un punct-surpriză. Clienții-păgubiți ai cartierului de lux de pe malul mării au fost întrebați dacă sunt dispuși să finanțeze în continuare proiectul.

Cum a încercat conducerea Nordis să atragă 17 milioane de euro, deși compania a intrat în insolvență

, administratorul special al societății Nordis Mamaia, a prezentat creditorilor un plan de activitate prin care a încercat să convingă cumpărătorii care au apucat să plătească o parte din apartamente să investească în continuare.

”Exprimarea unui punct de vedere față de planul de activitate propus de către administratorul special, ce presupune inter alia, modificarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare aflate în derulare, în sensul sumelor rămase de achitat cu titlu de avans din prețul imobilelor promise, în 20 de rate lunare, în procent de 5% fiecare”. Așa sună punctul 3 din ordinea de zi a Adunării Creditorilor, potrivit informațiilor din Buletinul Procedurilor de Insolvență consultat de FANATIK.

Planul propus de Poștoacă ar duce la finalizarea blocului 5 din proiectul de lux Mamaia Nordis. Un potențial acord de finanțare din partea clienților-promitenți ar reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru compania aflată în insolvență. Astfel, suma rămasă de încasat din promisiunile de vânzare reziliate unilateral de către clienți . Această sumă ar fi suficientă, spun șefii companiei, pentru intabularea blocului 5.

Finalizarea proiectului Nordis Mamaia, mai ieftină decât sistarea proiectului

A doua etapă a planului presupune relocarea clienților promitenți din blocul 6, în blocul 5, acolo unde ar rămâne neocupate circa 160 de apartamente. Valoarea acestora, incluzând locurile de parcare și spațiile comerciale, se ridică la 30 de milioane de euro.

Drept garanție, Emanuel Poștoacă le-a promis clienților că va încerca identificarea unui investitor care să preia și să finalizeze proiectul, cu respectarea promisiunilor de vânzare deja încheiate.

Filosofia din spatele acestui plan este una relativ simplă. În acest moment, continuarea sau finalizarea (fie și parțială) a proiectului Nordis Mamaia reprezintă o soluție mai ieftină și mai convenabilă decât returnarea banilor către clienți. Problema este că aceștia și-au pierdut încrederea în promisiunile celor de la Nordis.

Reacția creditorilor: ”Nu mai am încredere”

Mai mulți creditori au trimis puncte de vedere, majoritatea vizând păstrarea lui Postoacă în cadrul proiectului, în condițiile în care acesta este acuzat de DIICOT că a făcut parte din grupul care a devalizat compania.

”Apreciez că reluarea plăților către Nordis Mamaia SRL este realizabilă numai în măsura în care dl. Gheorghe-Emanuel Poștoacă nu va mai fi implicat în administrarea acestei societăți, având în vedere că acesta a decapitalizat semnificativ compania, avansurile încasate de la promitenții-cumpărători fiind utilizate, în cea mai mare parte, cu altă destinație, iar nu pentru dezvoltarea proiectului imobiliar.

Planul de activitate propus de către administratorul special nu prevede modalitatea în care acesta înțelege să plătească suma de 10,48 mil Euro pe care o datorează către Nordis Mamaia SRL”, se arată într-un punct de vedere comun transmis de creditorii Nordis.

”Nu mai am încredere să achit un leu, astfel de soluții se puteau întreprinde demult dacă exista bunăvoință și bună credință”, a transmis F. Alexandru Ionuț.

”Pentru, cu condiția ca administratorul special se va ține de promisiunea că va facilita plata proiectului în 2 săptămâni față de data de azi”, a mai arătat creditorul Remus P.

Punct de vedere ANAF despre continuarea proiectului Nordis Mamaia: ”Nu ne opunem”

Și ANAF a emis un punct de vedere în legătură cu eșalonarea sumelor rămase de achitat. ”Referitor la punctul trei al ordinii de zi a ședinței, instituția noastră arată ca a luat act de planul de activitate propus de administratorul special-propunerea de redresare a debitoarei, “Scrisoare de intenție privind reorganizarea Nordis Mamaia SRL”, iar în condițiile în care aceste propuneri sunt viabile pentru redresarea societății, instituția noastră nu se opune implementării acestora”, se arată în mesajul transmis de Direcția generală a Finanțelor Publice București.

La final, din numărul total al creditorilor cu drept de vot, doar 21 au votat ”pentru” și 137 au votat ”împotriva” reluării finanțării proiectului în varianta propusă de Emanuel Postoacă.

De asemenea, peste 64% din totalul creditorilor cu drept de vor au fost de acord cu ridicarea dreptului de administrare a lui Emanuel Poștoacă, având în vedere ”lipsa probabilității realizării unui plan rațional de activitate propus de acesta”.

Ce acuzații îi aduce DIICOT lui Emanuel Poștoacă

Gheorghe Emanuel Poștoacă este unul dintre managerii grupului Nordis, companie pe care a înființat-o în 2008 și care inițial a funcționat ca o agenție imobiliară. Procurorii DIICOT spun despre el că era ”unul dintre principalii beneficiari ai sumelor delapidate din conturile SC Nordis Management SRL, direct sau prin intermediul altor societăți din grup, conturile personale și ale familiei sale fiind creditate cu sume provenite din activitatea infracțională”.

DIICOT mai spune că Poștoacă avea un rol foarte important în promovarea proiectelor și inducerea în eroare a clienților, ”deformând de cele mai multe ori grosolan realitatea business-ului pe care îl promova prin oferirea de informații false, inexacte sau pur și simplu prin omisiune”.

Emanuel Poștoacă este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și evaziune fiscală, toate în formă continuată.