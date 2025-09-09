„Clientul” lui Mircea Lucescu ratează meciul crucial cu Austria! Problemă mare pentru selecționer

Nicușor Bancu, titularul postului de fundaș stânga la echipa națională în ultimii ani, a primit cartonașul galben în minutul 21 al partidei de la Nicosia și astfel va fi suspendat pentru următorul joc al „tricolorilor” lui Mircea Lucescu din această campanie de calificare la Cupa Mondială din vara anului viitor, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu, suspendat pentru meciul cu Austria după ce a primit galben în Cipru

Și este vorba chiar despre duelul de la București cu Austria, decisiv în principiu pentru o clasare în primele două poziții la finalul acestei grupe H din preliminariile europene, în contextul în care doar primul loc merge direct la turneul final, iar înaintea meciurilor din această etapă această poziție era ocupată de Bosnia, cu patru victorii din tot atâtea partide disputate.

Această indisponibilitate se produce în condițiile în care înainte de startul acestei acțiuni în care România a jucat și amicalul contra Canadei de pe Arena Națională, pierdut cu scorul de 0-3, Mircea Lucescu a rămas și fără Andrei Borza, accidentat în cantonament,

ADVERTISEMENT

În locul tânărului fotbalist de la Rapid a fost chemat în regim de urgență Alex Chipciu de la Universitatea Cluj, care însă, deși a jucat destul de mult pe acea poziție și la echipa de club în ultimele sezoane, este totuși jucător de picior drept, iar plasarea lui în flancul stâng al liniei defensive ar putea constitui anumite riscuri din acest punct de vedere.

Ce soluții ar avea Mircea Lucescu pentru duelul decisiv de pe Arena Națională

Pe de altă parte, în ultimul timp, o altă soluție pentru înlocuirea lui Bancu în astfel de momente de criză a fost reprezentată de un alt dreptaci, care nici măcar nu este fundaș la bază. Este vorba despre Deian Sorescu. Așadar, este un context destul de delicat din nou pentru selecționer și rămâne deci de văzut ce soluție va alege el pentru rezolvarea problemei. Bineînțeles că această chestiune va depinde foarte mult și de modul în care se va recupera Borza după acea accidentare,

ADVERTISEMENT

Ar mai trebui menționat și faptul că, până să primească acel cartonaș galben, Nicușor Bancu a avut o evoluție destul de ezitantă și a părut în anumite secvențe depășit de joc, și de adversari bineînțeles, fiind chiar și certat în mod vizibil de Lucescu la un moment dat în prima repriză.