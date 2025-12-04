Clinica stomatologică unde a murit fetița anesteziată a dat în judecată un pacient. Ce sumă a solicitat în instanță

ADVERTISEMENT

După decesul fetiței de doi ani, survenit pe 13 noiembrie, în urma sedării efectuate la clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, a fost începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă. Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, apoi cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Pacientul nu a plătit contravaloarea serviciilor oferite de clinică

Inspecţia Sanitară de Stat a efectuat un control la clinica stomatologică şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, printre care funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a clinicii a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.

ADVERTISEMENT

Crystal Dental Clinic este deținută de medicul stomatolog Sorina Blaj, . Numele firmei prin care se desfășoară activitatea clinicii, Crystal Dental Clinic SRL, apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 25 august 2022 la Judecătoria Sectorului 1, în timp ce pârât figurează o persoană fizică, G.M.R.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că Crystal Dental Clinic SRL a solicitat obligarea lui G.M.R. la plata sumei de 550 lei și a dobânzii legale contractuale aferente acestei sume, motivat de faptul că pârâtul nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate de către reclamant, conform angajamentului de plată încheiat.

ADVERTISEMENT

La primul termen al dosarului, din 28.11.2022, s-a dispus judecarea cauzei şi s-a acordat termen la data de 30.01.2023, pentru când se citează părţile. S-a pus în vedere reclamantei să efectueze demersuri în vederea obţinerii noii adrese unde urmează a se face comunicarea cu debitorul, având în vedere menţiunile factorului poştal, conform cărora acesta nu mai locuieşte la adresa indicată.

ADVERTISEMENT

Procedura de comunicare a cererii de chemare în judecată nu a fost efectuată în mod legal

La al doilea termen, din 30.01.2023, instanţa a constatat că nu a fost comunicată cererea de chemare în judecată către pârât, motiv pentru care a dispus amânarea cauzei, refacerea procedurii de comunicare conform rezoluţiei din data de 5.09.2022, respectiv cu menţiunea că va depune la dosar formularul de răspuns completat corespunzător sau va răspunde prin orice alt mijloc adecvat, în termen de 30 de zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi a de a invoca excepţii.

Pe 20.02.2023, instanţa a constatat că procedura de comunicare a cererii de chemare în judecată şi de citare a pârâtului în cauză nu au fost efectuate în mod legal, factorul poştal menţionând că destinatarul s-a mutat de la adresă, iar ulterior afișând înştiinţarea fără a indica motivul pentru care a procedat la afişare, în vederea asigurării dreptului la apărare al pârâtului, dispune citarea reclamantei cu menţiunea de a-şi preciza poziţia procesuală faţă de citarea prin publicitate a pârâtului, sub sancţiunea suspendării cauzei.

ADVERTISEMENT

La termenul din 7.04.2023, instanţa, ca urmare a restituirii citaţiei emise la domiciliul legal al pârâtului şi a imposibilităţii de aflare a noului domiciliu al acestuia, la termenul de judecată din data de 20.02.2023 a pus în vedere reclamantului să îşi precizeze poziţia procesuală faţă de citarea pârâtului prin publicitate. Reclamantul a primit citaţia cu menţiunea aferentă la data de 24.02.2023, însă nu a depus la dosarul cauzei precizările solicitate.

Instanța a suspendat judecarea cauzei deoarece pacientul nu a fost găsit

În fapt, prin încheierea de şedinţă din data de 20.02.2023, instanţa, constatând că procedura de comunicare a cererii de chemare în judecată şi de citare a pârâtului în cauză nu au fost efectuate în mod legal, factorul poştal menţionând că destinatarul s-a mutat de la adresă, iar ulterior afișând înştiinţarea fără a indica motivul pentru care a procedat la afişare, în vederea asigurării dreptului la apărare al pârâtului, a dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a-şi preciza poziţia procesuală faţă de citarea prin publicitate a pârâtului, .

Având în vedere că, până la termenul de judecată, reclamantul Crystal Dental Clinic SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia de a-şi preciza poziţia procesuală faţă de citare prin publicitate a pârâtului, iar continuarea procesului este împiedicată din acest motiv – neputându-se proceda la citarea pârâtului în altă modalitate, întrucât nu se cunosc datele de contact ori adresa de domiciliu/locuinţei efective a acestuia, instanţa a arătat că va dispune suspendarea judecăţii prezentei cauze, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a menționat că, prin încheierea pronunţată la data de 7.04.2023, instanţa a suspendat judecarea cauzei, privind pe reclamantul Crystal Dental Clinic S.R.L. şi pe pârâtul G.M.R., pentru neîndeplinirea obligaţiilor. În drept, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni, perimarea putând fi constatată şi din oficiu. Astfel pe 5 martie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a constat perimată cererea formulată de Crystal Dental Clinic SRL.