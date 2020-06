Clinicile private se laudă că efectuează teste COVID-19 la cerere, dar refuză pacienţii cu simptome: “Nu veniţi dacă aveţi febră!” Exclusiv

Sistemul privat de sănătate se joacă de-a „baba oarba” cu testul COVID-19! Astfel, în plină pandemie de coronavirus lucrurile sunt încă departe de adevăr și rezolvare. FANATIK a sunat la 3 jucători importanți de pe piață și a încercat să obțină o programare pentru testare.

Doar că lucrurile n-au fost chiar atât de simple pe cât ne-am fi așteptat. Mai ales că „am complicat” puțin situația și am anunțat încă din debut că prezentăm simptome de coronavirus. Febra și tusea imaginare au băgat însă în sperieți pe toată lumea și nimeni n-a mai vrut să ne testeze.

Concret, atunci când au auzit de simptome, MedLife și Regina Maria ne-au trimis „elegant” către medicul de familie pentru a ne rezolva problema. Sanador ne-a explicat că există posibilitatea unei asemenea testări, dar ne-a atras atenția din start. Toți pacienții se supun unui triaj epidemiologic.

MedLife, Regina Maria sau Sanador se spală pe mâini și preiau numai cazurile asimptomatice

Și cine are simptome asemănătoare coronavirusului nu mai intră în clinică. La MedLife discuția a curs firesc până când am anunțat febra. Dispecerul ne-a chestionat în legătură cu alte simptome, după care a solicitat un timp pentru a se consulta cu superiorii.

Aproximativ 5 minute am rămas în linie până când reprezentantul MedLife a revenit și ne-a spus că cel mai recomandat în situația noastră ar fi să mergem la medicul de familie. Semn evident că febra și tusea prezentate și-au spus cuvântul destul de serios.

Nu am abandonat și am sunat și la Regina Maria. Am mers pe aceleași coordonate și simptome, dar aici lucrurile s-au oprit chiar mai repede. Dispecerul ne-a explicat că există posibilitatea testării, însă aceasta se face strict pentru persoanele asimptomatice.

„Rezultatul va fi în 72 de ore pentru pacienții asimptomatici. Dacă prezentați simptome atunci trebuie să sunați la medicul de familie sau chiar la 112 să vedeți acolo cum vă pot ajuta. La noi doar asimptomatici, cei care nu prezintă simptome”, a explicat reprezentantul companiei.

Între timp ca urmare a materialului nostru, clinica Regina Maria a anunțat că primește și pacienți simptomatici. Toate detaliile le găsești AICI

„Efectuăm cu programare în locația de pe Calea Plevnei. Veţi trece printr-un triaj înainte să intrați în clinică. Dacă aveți febră sau alte simptome care se aseamănă coronavirusului nu aveți cum să treceți de acest triaj. Nu veniţi dacă aveţi febră”, ne-a spus și dispecerul Sanador.

Site-ul da, dispecerul ba

Trebuie specificat că pe teritoriul României, au fost confirmate 19.517 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.526 au fost declarate vindecate şi externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 119 noi cazuri de îmbolnăvire.

Totodată, până acum, 1279 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în diferite au decedat. Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 2.333 de persoane. Alte 90.103 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 448.813 de teste.