Clipe cumplite pentru Bianca Brad: ”Este sfâșietor să-ți auzi mama așa, să o știi suferindă”

Bianca Brad a făcut un anunț sfâșietor în această seară de vineri. Mai exact, actrița de 52 de ani a detaliat ce se întâmplă, în aceste momente, cu mama ei.

Starea de sănătate a celei care i-a dat viață pare să se fi fost una precară în ultima perioadă, motiv pentru care se află în atenția cadrelor medicale. Bianca Brad a dezvăluit mai multe adevăruri cumplite, dar și că nu poate fi alături de mama ei.

Totodată, fosta Miss România pare să se lupte cu o suferință mai puțin cunoscută, artista susținând încă de la început că nu este vorba despre un diagnostic de coronavirus, așa cum s-ar fi putut aștepta mulți.

Anunț sfâșietor făcut de Bianca Brad. Ce a transmis despre mama ei

Bianca Brad s-a arătat de-a dreptul sfâșiată despre momentele pe care le traversează în prezent. A anunțat că starea de sănătate a mamei sale este una tot mai precară. Totodată, artista a făcut toate aceste dezvăluiri pe Facebook, printr-o postare foarte emoționantă.

Rândurile cunoscutei blondine au avut un impact foarte mare asupra urmăritorilor din mediul online, care i-au transmis toate gândurile bune în această luptă.

Artista nu poate merge nici măcar la spital pentru a fi alături de mama ei, fiind vorba de câteva proceduri specifice perioadei în curs, pentru a diminua riscurile de contractare a noului virus.

“Din păcate, starea mamei s-a înrăutățit iar… Am reușit să vorbesc, până la urmă, cu o doctorița rezidentă absolut minunată și cu un medic amabil, care mi-au spus despre protocoalele aplicate și despre evoluția sau mai degrabă spus, involuția stării ei de sănătate… nicio legătură cu COVID-19, căci știu că asta e, acum, întrebarea nr. 1.

Știu că are o vârstă, știu că are mai multe probleme de sănătate și că trebuie să accept ideea că va veni momentul greu al despărțirii, dar este vorba despre Mama, care ar trebui să fie nemuritoare. Azi am vorbit de mai multe ori cu ea, dorind să îmi dau seama cum aș putea să o ajut și ca să nu se simtă singură, să o liniștesc și să o încurajez.

Mă sfâșie slăbiciunea, durerea, teama, debusolarea și neputința din vocea ei, și neputința mea de o ajuta și faptul că nu pot fi lângă ea, fizic. Cel mai aproape pot ajunge la… gardul spitalului. Măcar de am putea să ne vedem la geam, dar nici asta nu este posibil..”, și-a început Bianca Brad mesajul de pe Facebook.

Bianca Brad a anunțat cu puțin timp în urmă că se așteaptă la ceea ce este mai rău și din pricina faptului că mama ei are mai multe diagnostice, stabilite de către medici. Aceasta nu a putut ajunge nici măcar până în apropiere de salonul în care este internată femeia, și i-a dus mamei sale un pachet cu cele necesare. Fostul manechin s-a pozat la gardul spitalului și poza a ajuns să fie publicată în mediul online, alături de mesajul foarte lung.

“Este sfâșietor să-ți auzi mama așa, să o știi suferindă și să nu o poți lua în brațe… Este inuman… Nu îmi rămâne decât să mă rog pentru ea și mai mult, și mai fierbinte, în speranța că rugăciunile mele vor fi auzite.”, a mai susținut Bianca Brad.