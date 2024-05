Clipe cutremurătoare pentru familia fetei ucise la Sibiu. „Eu am crescut-o de la un an și două luni”

Familia fetei ucise la Sibiu este în stare de șoc și spune că Florentina Paula Alexandra era plecată de acasă de două săptămâni. Potrivit bunicului tinerei, rudele nu știau de relația cu ucigașul. Ea venise în Sibiu pentru a se angaja.

Familia fetei ucise la Sibiu trece prin momente de groază

Tânăra de 24 de ani, care a fost înjunghiată mortal de iubit, a fost crescută de bunic de la un an și două luni. Părinții erau divorțați, iar mama ei muncește în Italia, de unde se va întoarce în următoarele ore.

„Când am auzit să cad jos. Îţi dai seama, eu am crescut-o de la un an și două luni. Am fost și mamă și tată. Mama plecată afară, în Italia, tata locuiește la Sibiu..

Erau despărțiți. Dar tata nu s-a mai ocupat de ea deloc. Eu singur am avut grijă de ea de la un an și două luni”, a declarat bunicul îndurerat al Florentinei, potrivit

Cel care a crescut-o pe victima ucigașului din Sibiu spune că fata nu avea o relație de un an cu bărbatul respectiv, așa cum s-a vehiculat. „Nu este adevărat. Păi fata mergea mai mult în Brașov, la Sibiu s-a dus să se angajeze mai mult”, a adăugat acesta.

Vecinii familiei spun că Florentina era o fată bună, de încredere, foarte respectuoasă. Totuși, anturajul în care intrase era nepotrivit. O apropiată a tinerei spune că bănuia că prietenii ei consumau droguri.

„Ea îl ajuta să se calmeze, să poată să urmeze o viață normală”

O altă cunoștință a celor doi susține că tânăra l-a cunoscut pe călăul său cu puțin timp înainte ca acesta . Cu toate acestea, a decis să rămână lângă el și să-l ajute.

„L-a ajutat și l-a susținut. A fost și ea să-l caute atunci la ultima lui psihoză, după care tot timpul ea îl ajuta, îl ajuta să se calmeze, să-și revină și să poată să urmeze o viață normală”, a mărturisit un prieten al acestora.

Crima a avut loc sâmbătă, într-un apartament din Sibiu. , fiind înjunghiată în gât. Tânărul a fugit, dar a fost prins de jandarmii montani. El a declarat anchetatorilor că se afla sub influența substanțelor interzise când a comis fapta.