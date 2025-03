Clipe de coșmar în Suedia – România, la handbal. Sorina Grozav, dusă pe targă la spital. Meciul a fost abandonat. Care e starea jucătoarei de la Rapid

Momente dramatice în meciul amical dintre România și Suedia la handbal feminin. Sorina Grozav, jucătoarea celor de la Rapid București, a fost transportată de urgență la spital după o accidentare cumplită. Clubul din Giulești a transmis un comunicat în care a precizat că sportiva este stabilă.

Sorina Grozav, accidentare oribilă în Suedia – România

România a fost învinsă de reprezentativa Suediei într-un amical, însă rezultatul este mai puțin important în aceste momente. , a suferit o accidentare teribilă. Ea s-a ciocnit cu o adversară și a rămas întinsă pe teren în minutul 55.

Echipa medicală și-a făcut imediat apariția pe suprafața de joc pentru a-i oferi primul ajutor. Handbalistele din cele două naționale au ridicat un parapet pentru ca intimitatea Sorinei să fie protejată în acele momente delicate. Până la urmă, ea a fost transportată pe targă în ambulanță, iar mai apoi dusă la spital.

Cei de la Rapid au transmis un comunicat pe social media după accidentarea suferită de jucătoarea lor. Conform giuleștenilor, Sorina Grozav este stabilă.

„Sorina este bine, conștientă, după lovitura suferită la cap. Rapidista Sorina Grozav s-a accidentat în meciul amical Suedia – România, fiind transportată de urgență la spital, iar partida a fost suspendată. Suntem alături de Sorina și îi ținem pumnii, să fie bine!”, a fost mesajul celor de la Rapid.

Florentin Pera: „Ne-am speriat, am văzut cum a dat cu capul, dar nu e nimic grav”

, a ținut să liniștească fanii după accidentarea Sorinei Grozav. Antrenorul a dat de înțeles că handbalista este OK din punct de vedere medical, iar suporterii nu au motive serioase de îngrijorare.

„Sorina este OK, este conștientă. Ne-am speriat, am văzut cum a dat cu capul, dar nu e nimic grav. Toată lumea trebuie să stea liniștită”, a explicat Florentin Pera, conform We Love Sport.