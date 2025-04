Clipe de coșmar pentru Diana Șucu! Soția patronului de la Rapid a fost la un pas de tragedie: „S-a prăbușit acolo”

Diana Șucu a povestit o întâmplare halucinantă. a dezvăluit cum, cu ceva timp în urmă, ea și Dan Șucu au fost aproape de o tragedie când au onorat invitația „la un eveniment cu ștaif”.

Diana Șucu, aproape de tragedie. Dezvăluiri terifiante ale soției patronului de la Rapid

la derby-ul Rapid – FCSB, a făcut ieri o dezvăluitoare pe contul personal de Instagram, acolo unde are aproximativ 50 de mii de urmăritori.

ADVERTISEMENT

La InstaStory, soția milionarului, care e acționar majoritar la Rapid și la Genoa, a postat o fotografie mai veche, cu ea și cu Dan Șucu, de la un eveniment la care au participat împreună. Diana a mărturisit că fotografia i-a fost recomandată de Google, semn că a fost realizată chiar la data de 27 aprilie, însă într-un an precedent.

Din nefericire, poza i-a adus amintiri sumbre doamnei Șucu. În ciuda faptului că în imagine se vede cum dansează alături de Dan Șucu și amândoi afișează o atitudine jovială, lucrurile au stat total diferit.

ADVERTISEMENT

„Să fie oare normal, la un eveniment cu ștaif și etichetă, ca mesele să cedeze sub greutatea propriilor aparențe”

Masa la care a avut loc Diana Șucu și la care s-a așezat ulterior s-ar fi prăbușit peste picioarele ei, motiv pentru care a suferit o accidentare neplăcută. În plus, soția patronului de la Rapid a dezvăluit că s-a gândit la o posibilă mână „criminală” care ar fi atentat la integritatea sa fizică.

„Astăzi (n.r. – 27 aprilie 2025), Google mi-a readus aminte o fotografie… și odată cu ea, un val de emoții amestecate. Deși trebuia să fie o seară a plăcerii și a liniștii, pentru mine a rămas un moment de teamă și mirare. O masă impunătoare, pregătită pentru zece invitați, s-a prăbușit exact acolo unde, cu o clipă înainte, îmi găsisem locul.

ADVERTISEMENT

Coincidență sau poate… altceva? Să fie oare normal, la un eveniment cu ștaif și etichetă, ca mesele să cedeze sub greutatea propriilor aparențe? Am învățat atunci că Dumnezeu are moduri subtile de a ne ridica… uneori, chiar la propriu”, a postat Diana Șucu, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Unde s-a petrecut nefericitul eveniment

Evenimentul care i-a provocat traume Dianei Șucu s-a petrecut la Palatul Snagov, o locație de lux, în care multe staruri de la noi din țară își organizează nunți și botezuri.