Clipe de coşmar pentru fosta antrenoare de la CSM Bucureşti! A fost reţinută de poliţie pe aeroport: „Mi-am dat seama că e ceva în neregulă”

Helle Thomsen a anunţat în vară că şi-a reziliat contractul cu CSM Bucureşti, deşi mai avea un an de contract, pentru a se putea concentra pe echipa naţională a Danemarcei, pe care a preluat-o de la Jesper Jensen.

Helle Thomsen, reţinută pe aeroport în Istanbul! Ce s-a întâmplat

După meciul din EHF Euro Cup dintre Turcia şi Danemarca, încheiată cu victoria confortabilă a nordicelor, scor 24-41, Helle Thomsen a trecut prin clipe de coşmar. Ea a fost reţinută pe aeroportul din Istanbul.

Antrenoarea a povestit totul pentru : „Am ratat zborul cu echipa de la Istanbul la Ankara. Când am ajuns la verificarea paşaportului, mi-am dat seama că este ceva în neregulă. Apoi au venit nişte poliţişti şi m-au interogat despre ceva documente şi plăţi.

Când s-a rezolvat problema cu hârtiile, mi-au dat voie să trec prin filtrul de securitate. Am alergat cât de repede am putut, dar uşa s-a închis cu un minut înainte să ajung”, a povestit Thomsen.

Selecţionerul Danemarcei a ajuns la hotel duminică dimineaţa la ora 04:30, cu câteva ore înaintea meciului. Evident, pe parchet n-au fost probleme, diferenţa dintre cele două reprezentative fiind uriaşă.

Daneza a antrenat la CSM Bucureşti în sezonul trecut! Motivul pentru care a părăsit echipa

După un sezon în care a câştigat toate trofeele pe plan intern şi CSM Bucureşti s-a oprit, din nou, în sferturile de finală din Champions League, Helle Thomsen a anunţat decizia de a pleca de la echipă, deşi mai avea un an de contract.

că oportunitatea de a antrena echipa naţională a Danemarcei şi circumstanţele personale au determinat-o să ia această decizie neaşteptată:

„Împreună am avut un sezon foarte bun și sunt mândră de tot ce am realizat împreună. Cu toate acestea, circumstanțele personale și oportunitatea neașteptată de a prelua un nou rol la echipa națională feminină din țara mea natală m-au făcut să reflectez profund asupra a ceea ce este mai bine, atât pentru mine, cât și pentru club pe viitor”, a spus atunci Helle Thomsen.

Helle Thomsen, adversara României la Campionatul Mondial de handbal feminin!

. Pentru al doilea turneu final mondial consecutiv, „tricolorele” joacă împotriva danezelor, care au fost şi gazdele Mondialului din 2023.

Alături de România şi Danemarca, Croaţia şi Japonia completează una dintre cele mai echilibrate grupe preliminare. Meciurile se vor disputa la Rotterdam, în Olanda. Debutul „tricolorelor” va fi împotriva Croaţiei, pe 27 noiembrie, de la ora 19:00, apoi două zile mai târziu jucăm împotriva Japoniei de la aceeaşi oră. România – Danemarca este programat pe 1 decembrie, de la ora 21:30.