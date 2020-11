Deși este o artistă plină de optimism și mereu cu zâmbetul pe buze, Mirabela Dauer a trecut prin experiențe traumatizante de-a lungul vieții. Aceasta a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a fost diagnosticată cu cancer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, îndrăgita artistă cu voce de aur a dezvăluit momentele cumplite prin care a trecut și cum a reușit să rămână un om pozitiv și cu încredere în Dumnezeu.

Mirabela Dauer are în spate o carieră admirabilă de aproximativ cinci decenii, fiind, fără doar și poate, una dintre cele mai de preț soliste de la noi din țară. Dacă pe plan profesional aceasta s-a bucurat de multe reușite, pe plan sentimental lucrurile nu au stat prea bine pentru artistă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clipe de coșmar pentru Mirabela Dauer, diagnosticată cu cancer. ”Am avut o tumoră ascunsă care s-a extins”

Mirabela Dauer ascunde o dramă pe care puțini o cunoșteau și pe care, cu mult curaj, a dezvăluit-o în cadrul unei emisiuni TV. Vedeta cu voce de aur a trecut prin clipe grele de-a lungul vieții, având un soț violent și un băiat cu care nu mai vorbește de ani de zile. În plus, aceasta a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare.

Mirabela Dauer a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer în ianuarie 2017. Aceasta și-a făcut analizele după s-a simțit obosită câteva zile la rând, dar nu s-ar fi așteptat niciodată la o astfel de știre din partea medicilor.

ADVERTISEMENT

„Pe 28 ianuarie împlinesc 3 ani de când am vorbit cu medicul să fac analizele. Aveam o oboseală și am început cu un RMN. Mi-am făcut și CT. Analizele mi-au ieșit bune, cu o infecție, dar eu am mici infecții. A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore”, Mirabela Dauer.

Artista a fost nevoită să fie operată de urgență, pentru că avea o tumoare asunsă pe rinichi, care a coborât spre vezică. În prezent, tratamentul Mirabelei Dauer contină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„După ce mi-am revenit, țipam că vreau apă. Eram disperată. Operația a decurs bine. Am fost încrezătoare pentru că-L iubesc pe Dumnezeu. Am avut o tumoră ascunsă pe un rinichi. Mi-a zis că am un cancer furios și că poate nu o să ajung la chimioterapie. Cancerul meu s-a extins la vezică. Mi-a scos 52 de ganglioni și a început tratamentul la vezică. Telenovela mea continuă de 3 ani, tratamentul continuă”, a adăugat ea.

Interpreta a declarat apoi că face chimioterapie și că este optimistă în continuare. Conform spuselor artistei, de doi ani de zile, în fiecare lună, îi este introdus un microb în vezică pentru a se vindeca. De asemenea, din 3 în 3 luni, Mirabela Dauer trece și printr-o operație numită cistoscopie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am început să fac chimioterapie, dar mai pasivă. Este bacilul tuberculozei. De doi ani de zile, în fiecare lună, acum mai am o singură ședință, mi bagă în vezică acest microb, al tuberculozei. Trebuia să termin mai demult, dar am mai avut două ședințe de făcut, dar din cauza pandemiei nu le-am mai făcut. (…) Din 3 în 3 luni fac un fel de operație, o cistoscopie pentru controlul la vezică”, a adăugat Mirabela Dauer.