Clipe de coșmar pentru o familie de români în Thassos! Dați afară din hotel pentru că au mâncat la o altă terasă

A ieșit rău de tot pentru doi români, soț și soție, plecați îna! Ceea ce trebuia să fie o amintire perfectă s-a transformat într-o clipă într-un adevărat coșmar. Întreaga pățanie s-ar fi întâmplat după ce, spun românii, cei doi au decis să mănânce la o altă terasă față de cea a hotelului unde dormeau.

ADVERTISEMENT

De aici patronul grec ar fi luat-o razna. Supărat nevoie mare pentru gestul comis de turiști, acesta le-a cerut să plece din unitatea lui de cazare. Culmea, totul s-a petrecut undeva aproape de miezul nopții. Elenul a țipat la mai mulți români, a sărit la bătaie și s-a potolit abia după ce aceștia l-au amenințat cu poliția.

Clipe de coșmar pentru o familie de români în insula Thassos!

Între timp, cei doi au luat decizia să plece la un alt pentru a-și continua sejurul. „Daca mergeți în Thassos și aveți rezervare la Zoe Hotel, fiți pregătiți să plecați în miez de noapte alungați de proprietarii labili psihic pe motiv că nu ați luat masa la taverna lor – permanent goală – deși nu am avut vreun protocol de a ” ne ajuta” – pe banii noștri.

ADVERTISEMENT

Precizez că am avut hotel cu mic dejun. De asemenea, deși 90 la sută dintre clienții hotelului aveam masini Ro- am fost invitați printre răgete la ora 23.30 să plecăm “la noi în țară”.

Iar soțul meu a fost la un pas să fie luat la bătaie de același individ pentru că a avut “tupeul” să spună că avem opțiunea de a alege unde mâncăm și bem, atât timp cât plătim!

ADVERTISEMENT

Faceți rezervare prin booking! Noi am avut, dar în urma cerințelor lor la telefon am anulat bookingul. Probabil dacă rezervarea era prin booking nu ar fi avut îndrăzneala să facă circul de astă noapte! S-a potolit abia după ce am spus că sunăm la poliție!!! Așa că după 2 nopți, la 8 dimineața am plecat cu bagajele să ne căutam cazare!”, a scris Nicoleta Teodoru pe o rețea de socializare.

Acuze dure venite din partea a numeroși turiști

Nu a fost singura care a transmis că realitatea găsită la unitatea de cazare nu a coincis deloc cu raiul pozelor de pe internet. O altă turistă a povestit că a avut probleme cu același patron. „Managerul Dimitris a țipat la noi că am luat prânzul la o tavernă alăturată, spunându-ne că are facturi și angajați de plătit.

ADVERTISEMENT

M-am blocat. Așa ceva n-am pățit niciodată. După aceea a trimis un angajat la noi să ne spună să mâncăm numai la el. Pe banii mei mănânc unde vreau.

Mi-a lăsat un gust amar. Noi aveam demipensiune acolo și ne-am dus să mâncăm o ciorbă de pește la o tavernă alăturată. Cred că ne-a urmărit cu privirea. Un necioplit, nu neprofesionist. A țipat la noi de față cu toată lumea”, a spus și Elena Slătineanu.

ADVERTISEMENT

„Ieșirea individului i-a locat până și pe angajații lui. Probabil are și ceva probleme, ne urla fără nicio legătură că el are milioane de euro, nu are nevoie de banii noștri”, a continuat una dintre turiste.

Străinii s-au plâns și ei de același tratament

Culmea, de comportamentul grecului s-au plâns și turiștii străini. „Când am trecut pe lângă restaurantul hotelului, pentru că pe acolo trebuia să o luăm ca să ajungem la alte restaurante, managerul, așa cum s-a prezentat, a insistat că trebuie să mâncăm la ei.

ADVERTISEMENT

După ce i-am zis direct că mergem la un alt restaurant, acolo unde am avut parte de o experiență grozavă, acesta a început să țipe la noi și să se îndrepte către mine, soția mea și copilul meu de 7 ani.

În timp ce țipa la noi i-am transmis că nu există nicio condiția a hotelului prin care să fiu obligat să mănânc numai la restaurantul lui. A continuat să ne spună că dacă nu o facem atunci să ne luăm lucrurile și să plecăm din hotel, folosind insulte și cuvinte urâte.

I-am zis că deja am plătit un baldachin și numeroase băuturi în valoare de 70 de euro. După aceea am raportat incidentul la poliția din Thassos și am părăsit hotelul. Ceilalți turiști cazați în hotel au fost îngroziți de scena la care au asistat, mulți dintre ei retrăgându-se din restaurant în timpul scandalului”

Incidente ale românilor pe litoralul grecesc

Din nefericire, anul acesta au existat mai multe incidente în care au fost implicați turiștii români pe litoralul elen. Un conațional l-a acuzat pe managerul unui restaurant de discriminare după ce nu a fost lăsat să stea la o masă alături de prieteni. Întreaga poveste o puteți afla

De asemenea, o familie de români a avut parte de un concediu de coșmar în Zakinthos, acolo unde au aflat că trebuie să plătească până și pentru frigiderul din cameră. Mai mult decât atât, când au ajuns la unitatea de cazare aceasta era închisă, piscina goală și nimeni la recepție. Citește pe larg .