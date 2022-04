Clipe de coșmar pentru un pacient internat într-un spital din Timișoara. Bărbatul a luat foc chiar pe masa de operație

Aflat la spital pentru a-i fi extirpată o tumoră, un bătrân în vârstă de 84 de ani, din Timișoara, s-a ales și cu arsuri pe corp. Acesta a luat foc chiar pe masa de operație. În acest moment, bărbatul este intubat.

Un pacient a luat foc chiar pe masa de operație

Un bătrân în vârstă de 84 de ani, din Timișoara, s-a dus la spital pentru a rezolva o problemă de sănătate, însă s-a ales cu unele în plus. Acesta chiar pe masa de operație, în timpul unei intervenții chirurgicale de extirpare a unei tumori.

Teribilul accident a avut loc vineri, într-o secție a Spitalului Județean din Timișoara. Bărbatul a mers la spital pentru a-i fi făcută o operație la mandibulă, unde avea .

Pacientului i s-a făcut, inițial, o anestezie la care s-a folosit şi mască de oxigen, iar incendiul a avut loc în clipa în care medicii au decis că intervenţia se va prelungi şi au vrut să-l intubeze.

Flăcările ar fi apărut în urma unei reacții chimice între substanțele folosite de medici și oxigen. Medicul care efectua intervenția chirurgicală a reușit să stingă focul și s-a ales cu arsuri la mâini.

Pacientul a suferit arsuri pe aproximativ 5% din suprafața corporală, inclusiv pe față. În acest moment, acesta este intubat și se află, spun medicii, în afara oricărui pericol.

Bătrânul a avut nevoie de îngrijiri suplimentare din cauza arsurilor și are nevoie de cel puțin 10 zile de îngrijiri pentru a-i fi tratate aceste răni.

Operația a continuat după stingerea flăcărilor

Medicii au reușit să-l opereze și pentru tumora pentru care venise inițial la spital.

“El a venit pentru o formaţiune tumorală, submandibulară şi acea formaţiune, când am intrat noi, ne-am dat seama că formaţiunea nu este superficială. Atunci a trebuit să săpăm mai mult ca să scoatem formaţiunea respectivă şi am decis la un moment dat, după vreo oră de la începutul intervenţiei să trecem pe intubaţie.

S-au aprins câmpurile, mă rog, repede noi am făcut cele necesare ca să stingem focul, m-am pârlit şi eu un pic pe degete. Astea sunt incidente, se întâmplă oriunde. Norocul că am fost pe fază, am stins câmpurile şi nu s-au produs leziuni mai profunde”, a declarat medicul chirurg, potrivit .

Conform procedurii, incidentul va fi anchetat de conducerea unității medicale.