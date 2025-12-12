Clipe de coșmar trăite de un fan al FCSB la meciul cu Feyenoord! Totul s-a întâmplat în timpul nebuniei declanșate de golul lui Tănase de la ultima fază. Video

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut o victorie incredibilă în Europa League, 4-3 contra lui Feyenoord, iar Florin Tănase a fost eroul campioanei, marcând golul decisiv la ultima fază a meciului. Evident, reușita căpitanului a declanșat o adevărată nebunie pe Arena Națională, iar un suporter care a sărit din tribună a avut de suferit.

Clipe de coșmar trăite de un fan al lui FCSB

După golul înscris de Florin Tănase în minutul 90+5 al partidei FCSB – Feyenoord, care a consfințit rezultatul final al întâlnii, 4-3, un suporter al campioanei României a sărit din tribună pe pista stadionului pentru a sărbători reușita.

Din nefericire pentru fanul „roș-albaștrilor”, acesta s-a lovit rău la picior, fiind ajutat de către stewarzi. Suporterul celor de la FCSB a fost „escortat” până la ambulanță, unde a primit îngrijiri medicale după accidentarea suferită.

Ce a declarat Florin Tănase după FCSB – Feyenoord 4-3

Duelul din Europa League părea că se îndreaptă spre o remiză, însă în ultimele secunde Juri Cisotti a profitat de o ezitare în defensiva olandezilor și a avansat în careu, după care l-a driblat pe portarul Wellenreuther și i-a pasat în fața porții lui Florin Tănase, care a înscris golul victoriei.

„Cisotti mi-a pasat și mi-a fost ușor de acolo. Un meci senzațional la cum s-a încheiat pentru noi. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care are un joc de pase… Știm stilul olandez! Dar echipa asta a dat dovadă de mentalitate puternică, alături de cei din tribună.

Numai o echipă ca Steaua (n.r. – FCSB) poate oferi seri ca acestea în Europa! Sper să fie meciul nostru de deblocare și să evoluăm cum am făcut-o în sezonul trecut”, .

Pe cine va întâlni FCSB în ultimele două etape din faza ligii

a fost ultimul pe care FCSB l-a disputat în Europa League în 2025, ultimele două runde din faza ligii fiind programate în ianuarie. În penultima etapă, campioana se va deplasa în Croația pentru duelul cu Dinamo Zagreb, care se va disputa pe 22 ianuarie, iar apoi gruparea „roș-albastră” va primi vizita lui Fenerbahce, pe 29 ianuarie.

