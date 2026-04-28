Clipe de groază în familia lui Zinedine Zidane! Ce probleme are fostul mare fotbalist francez

Fostul mare fotbalist francez, Zinedine Zidane, este în stare de alertă din cauza unui incident care îi afectează familia. Luca Zidane, fiul său, care joacă la Granada și apără poarta naționalei Algeriei, a suferit o accidentare gravă, fiind transportat urgent la spital.

Luca Zidane a ajuns la spital cu fractură de maxilar și bărbie

În meciul echipei sale de club contra Almeriei, Luca a suferit o comoței cerebrașă, după o ciocnire cu un adversar. El a fost transferat de urgență la spital, unde a fost confirmată comoția, dar și faptul că a suferit o fractură la maxilar și bărbie.

Potrivit clubului, jucătorul, împreună cu stafful medical al celor de la Granada, vor decide în următoarele ore ce urmează pentru Luca Zidane. Participarea lui la Cupa Mondială din SUA este în pericol, o veste proastă pentru selecționerul Vladimir Petkovic.

Născut în Franța, Luca Zidane (28 ani) a început fotbalul la Real Madrid, unde a ajuns până la seniori, prinzând două meciuri chiar și la echipa mare. Ulterior, el a fost împrumutat la Santander, iar de acolo a ajuns la Eibar. Din 2024, Luca apără poarta celor de la Granada, echipă din liga secundă.

Fiul lui Zizou a ales Algeria pentru Cupa Mondială

La nivel de națională, el a jucat pentru toate echipele de juniori ale Franței, dar în 2025 a ales să reprezinte Algeria, tocmai cu gândul să prindă o Cupă Mondială. Naționala africană face parte din Grupa J, alături de Argentina, Iordania și Austria.

Luca este născut pe 13 mai 1998, cu o lună înaintea Mondialului la care Franța tatălui Zinedine a câștigat competiția. Luca Zidane are 6 selecții la națională și se luptă pentru titularizare cu Anthony Mandrea, de la Caen.

Zinedine Zidane are patru băieți. Enzo (31 ani) s-a retras anul trecut de la Fuelanbrada, Luca (28 ani) apără poarta Granadei, Theo (23 ani) este mijlocaș la Cordoba, iar Elyaz (20 ani) este fundaș central la Betis Sevilla B.

Zinedine Zidane se pregătește să preia naționala Franței

Contractul lui Didier Deschamps expiră după Cupa Mondială și actualul selecționer va spune stop după 14 ani pe banca cocoșilor galici.

Zizou n-a mai antrenat din 2021, d în intervalele 2016-2018 și 2019-2021. El a câștigat zece trofee pentru cea mai galonată echipă a Europei, între care trei Ligi ale Campionilor.