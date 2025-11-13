Sport

Clipe de groază la un meci de Champions League! S-a lovit grav la cap și a ajuns de urgență la spital

Miercuri, 12 noiembrie, spectatorii meciului dintre Atletico Madrid și Juventus au fost martorii unei accidentări horror! A ajuns la spital cu leziuni cerebrale traumatice.
Cristian Măciucă
13.11.2025 | 11:30
Clipe de groaza la un meci de Champions League Sa lovit grav la cap si a ajuns de urgenta la spital
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază la meciul de fotbal feminin dintre Atletico Madrid și Juventus. Jucătoarea spaniolă Andrea Medina (21 de ani) a fost transportată de urgență la spital după ce a suferit o lovitură la cap în timpul confruntării din Liga Campionilor.

Andrea Medina, accidentată grav la cap în Atletico Madrid – Juventus, din Women’s Champions League

Așadar, confruntarea dintre Atletico Madrid și Juventus, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor la fotbal feminin, a fost umbrită de accidentarea groaznică suferită de Andrea Medina. Jucătoarea în vârstă de 21 de ani s-a prăbușit pe teren și a avut urgent nevoie de îngrijiri medicale.

Medina evoluează pe postul de fundaș stânga și joacă la Atletico Madrid din anul 2022. Ea a rămas inconștientă pe gazon după ce s-a ciocnit violent cu vedeta lui Juventus, Barbara Bonansea (34 de ani). După ce a primit îngrijiri de la staff-ul medical al lui Atletico, Andrea a fost urcată pe targă și dusă de urgență la spital cu ambulanța.

Reacții tulburătoare după accidentarea fotbalistei spaniole

Jurnalista britanică Jacqui Oatley, care a comentat meciul de la Centro Deportivo Alcala de Henares, a descris accidentarea drept „oribilă”. „Este oribil”, a scris Oatley pe platforma X.

„Tocmai am comentat meciul Atletico Madrid – Juventus din UWCL pentru Disney+, iar tânărul fundaș stânga spaniol Andrea Medina a suferit o accidentare gravă.

Ea a primit îngrijiri medicale de uregență, direct pe gazon, înainte de a fi transportată la spital. Îi dorim însănătoșire grabnică”.

Care e starea de sănătate a jucătoarei de la Atletico Madrid

După meciul dintre Atletico Madrid și Juventus, câștigat cu 2-1 de italience, clubul spaniol a oferit detalii despre starea de sănătate a fundașului stânga. „Andrea Medina a fost înlocuită după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea noastră se simte bine, dar a fost transportată la un centru medical pentru a fi supusă unor teste suplimentare”.

După eșecul cu Juventus, Atletico Madrid este pe locul 10 în clasamentul Ligii Campionilor la fotbal feminin și are doar 3 puncte după tot atâtea meciuri. În schimb, „Bătrâna Doamnă” pe pe locul 8, cu 6 puncte.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
