Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv

Israelul și SUA au atacat în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Conflictul din Orientul Mijlociu compromite mai multe domenii, de la sănătate, la educație, la sport și până la viețile oamenilor. Ce se întâmplă cu românii din zona afectată.

Costin Amzăr și Daniel Isăilă se află în Abu Dhabi, care a fost atacat de Iran

După ce Israel a lansat mai multe atacuri asupra Iranului, replica țării din urmă a venit prin bombardarea mai multor baze americane. Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a aflat printre ținte. Mai exact, baza aeriană Al Dhafra, folosită și de americani, este situată la Sud de Abu Dhabi.

În Abu Dhabi se află și Costin Amzăr, . Tot aici se află și tehnicianul și care a reacționat în exclusivitate pentru site-ul nostru.

„Sunt ok, au fost ceva bubuitori, le-am auzitm, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e. Nu am fost în pericol niciun moment. Am aflat de la știri. Doamne ajută să fim sănătoși!”, a declarat Daniel Isăilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Stefan Ashkovski, fostul jucător din SuperLiga, are meci în campionatul Iranului

Stefan Ashkovski, jucătorul care a evoluat în România pentru FC Botoșani și Sepsi, este legitimat acum la Mes Rafsanjan, ultima clasată din campionatul Iranului. În mod normal, echipa sa are meci de la ora 17:15 contra Aluminium Arak. Până acum, nici liga și nici cluburile în cauză nu au făcut vreo precizare despre o posibilă suspendare/amânare a partidei.

Zboruri oprite către Orientul Mijlociu

. Pentru a nu periclita viața altor oameni nevinovați, Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil.

Orientul Mijlociu este baza mai multor noduri de legătură între continentele Europa și Asia, unele intens folosite chiar și de către pasagerii români (Dubai, Doha sau Abu Dhabi).