Sport

Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv

Războiul proaspăt-pornit dintre Israel și Iran dă peste cap situația din Orientul Mijlociu din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă cu românii din acea zonă. Reacția unui antrenor aflat chiar în Abu Dhabi.
Mihai Dragomir
28.02.2026 | 14:55
Clipe de groaza pentru antrenorul roman aflat in Abu Dhabi dupa ce Iran a atacat bazele americane Au fost bubuituri leam auzit Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Detalii halucinante din partea unui antrenor român aflat în zona de conflict dintre Israel și Iran. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Israelul și SUA au atacat în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Conflictul din Orientul Mijlociu compromite mai multe domenii, de la sănătate, la educație, la sport și până la viețile oamenilor. Ce se întâmplă cu românii din zona afectată.

Costin Amzăr și Daniel Isăilă se află în Abu Dhabi, care a fost atacat de Iran

După ce Israel a lansat mai multe atacuri asupra Iranului, replica țării din urmă a venit prin bombardarea mai multor baze americane. Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a aflat printre ținte. Mai exact, baza aeriană Al Dhafra, folosită și de americani, este situată la Sud de Abu Dhabi.

ADVERTISEMENT

În Abu Dhabi se află și Costin Amzăr, care joacă pentru Al-Nasr Dubai după ce a fost împrumutat de la Dinamo. Tot aici se află și tehnicianul Daniel Isăilă, cel care o pregătește pe Baniyas și care a reacționat în exclusivitate pentru site-ul nostru.

„Sunt ok, au fost ceva bubuitori, le-am auzitm, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e. Nu am fost în pericol niciun moment. Am aflat de la știri. Doamne ajută să fim sănătoși!”, a declarat Daniel Isăilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Stefan Ashkovski, fostul jucător din SuperLiga, are meci în campionatul Iranului

Stefan Ashkovski, jucătorul care a evoluat în România pentru FC Botoșani și Sepsi, este legitimat acum la Mes Rafsanjan, ultima clasată din campionatul Iranului. În mod normal, echipa sa are meci de la ora 17:15 contra Aluminium Arak. Până acum, nici liga și nici cluburile în cauză nu au făcut vreo precizare despre o posibilă suspendare/amânare a partidei.

ADVERTISEMENT
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Digisport.ro
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA

Zboruri oprite către Orientul Mijlociu

Conflictul armat iscat între Israel și Iran a produs deja pagube severe. Pentru a nu periclita viața altor oameni nevinovați, Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil.

Orientul Mijlociu este baza mai multor noduri de legătură între continentele Europa și Asia, unele intens folosite chiar și de către pasagerii români (Dubai, Doha sau Abu Dhabi).

ADVERTISEMENT
Valentin Mihăilă este pe val în Turcia! Încă un gol marcat de internaționalul...
Fanatik
Valentin Mihăilă este pe val în Turcia! Încă un gol marcat de internaționalul român
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea...
Fanatik
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe colegul lui Radu Drăgușin! Cum se...
Fanatik
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe colegul lui Radu Drăgușin! Cum se poate face transferul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!