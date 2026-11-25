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Aza Gabriela, iubita lui Horațiu Moldovan, a trecut prin clipe de groază în avion. Frumoasa cântăreață le-a dezvăluit totul celor care o urmăresc în mediul online. Aeronava în care se afla alături de alți pasageri a trecut prin turbulențe.

Momente teribile pentru partenera lui Horațiu Moldovan

Impresarul lui Horațiu Moldovan (28 ani) a făcut . Jucătorul care evoluează pe postul de portar la Eyüpspor din Süper Lig a fost asociat cu . Portarul aparține de clubul Atletico Madrid, formație cu care mai are contract până în vara anului 2028.

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În actualul sezon, internaționalul român joacă sub formă de împrumut pentru formația aflată în prima ligă din Turcia. Fotbalistul o duce extraordinar de bine în carieră, dar și în planul amoros. Partenera lui de viață, Aza Gabriela (27 ani), îl vizitează constant la final de săptămână. Cei doi petrec multe momente de poveste.

Din păcate, în timpul ultimei deplasări în străinătate îndrăgita artistă a avut parte de o experiență negativă. Cântăreața a trecut prin clipe de groază într-o aeronavă Tarom cu care a plecat din București. În timpul zborului spre Istanbul avionul a trecut prin turbulențe pe care frumoasa vedetă le-a simțit din plin.

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A subliniat că nu a mai trăit așa ceva până acum, deși este obișnuită cu zborurile. „Știți cât de des zbor, dar niciodată n-am trăit ce am trăit astăzi în zborul TAROM București – Istanbul. Cel puțin din a doua jumătate a zborului până la aterizare avionul s-a zguduit aproape fără oprire. Se zguduia atât de tare încât am crezut că ne rostogolim, oamenii țipau și plângeau. De trei sau patru ori la rând avionul cădea brusc! Abia apucam să-mi trag sufletul după una dintre căderile alea și simțeam că picăm din nou, nu pot explica în cuvinte!”, a scris iubita lui Horațiu Moldovan, pe Instagram.

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Aza Gabriela, momente de panică în avion

„În momentele alea chiar am crezut că o să mor! Am aterizat cu bine, dar mi-e greu și acum să pun în cuvinte frica pe care am simțit-o acolo. Cred că o să-mi ia câteva zile să-mi revin după zborul ăsta. Mi-aș fi dorit să auzim și vocea pilotului. Măcar după aterizare, când încă încercam să înțelegem prin ce tocmai trecuserăm, ar fi contat enorm să ne spună câteva cuvinte… dar nimeni nimic! Toți erau traumatizați. Poate mesajul meu ajunge chiar la pilot. Dacă îl citiți, vreau să vă mulțumesc personal că ne-ați adus cu bine la sol!”, a completat Aza Gabriela, pe aceeași rețea de socializare.

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Frumoasa interpretă de muzică ușoară, pe numele real Gabriela Amzaru, formează un cuplu cu celebrul sportiv de circa 3 ani. Ei sunt împreună din decembrie 2023, înainte ca portarul să se transfere la Atlético Madrid. Blondina l-a cucerit pe Horațiu Moldovan care a organizat o cerere în căsătorie inedită 2 ani mai târziu.

Așadar, sunt deja logodiți de aproape un an, însă nu au făcut încă pasul cel mare spre altar. Cântăreața a vorbit de mai multe ori despre planurile de nuntă, dar acestea se pare că nu s-au concretizat până acum. Cel mai probabil au amânat ceremonia din cauza distanței sau a faptului că viitorul sportivului este unul incert acum.