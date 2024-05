Clipe de groază pentru o tânără din Iași. A fost luată cu forţa de pe stradă şi violată de patru indivizi

într-un apartament din Iași. Fata a fost imobilizată și abuzată de cei patru indivizi, care acum riscă pedepse severe pentru faptele lor.

Tânără răpită și violată de patru bărbați

au obținut informații șocante despre incidentul petrecut în Iași. Victima a fost forțată să intre într-un apartament unde a fost imobilizată și violată de patru bărbați.

Conform Poliției Municipiului Iași , conform art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. f din Codul Penal, și de lovire sau alte violențe, conform art. 193 alin. 1 din Codul Penal.

Victima se afla în stația de autobuz Țesătura din Iași și a fost forțată să intre într-un apartament de pe bulevardul Primăverii, unde a fost obligată să întrețină relații sexuale cu patru bărbați și ulterior a fost agresată fizic.

Precizările făcute de poliție

„În urma sesizării, prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul Poliției mun. Iași – Biroul Investigații Criminale, la data de 28.04.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de viol, faptă prev. de art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. f din Codul Penal și lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin.1 din Codul Penal, constând, în esență, în aceea că în după-amiaza de 28.04.2024, în jurul orei 16:00, în timp ce persoana vătămată de gen feminin se afla în stația de autobuz Țesătura, din mun. Iași, ar fi fost condusă forțat într-un apartament de pe bulevardul Primăverii, din mun. Iași, unde prin constrângere fizică ar fi fost obligată să întrețină raporturi sexuale cu 4 persoane de gen masculin, după care ar fi fost agresată fizic de către aceștia, fiind lovită în zona corpului și a fetei.

Cercetările au continuat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, iar prin ordonanța din data de 17.05.2024 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de 3 persoane de gen masculin, care au dobândit calitatea procesuală de inculpat sub aspectul comiterii de către fiecare, a infracțiunii de coautorat la comiterea infracțiunii de viol prev. de art. 46 alin. 2 raportat la art. 218 alin. 1 și alin. 3 lit. f din Codul Penal, față de altă persoană fiind pusă în mișcare acțiunea penală sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la această infracțiune”, a spus pentru BZI, procurorul Ștefan Fânariu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Unul dintre bărbați a imobilizat-o pe tânără, facilitând astfel abuzul celorlalți. Pe 18 mai, cei patru au fost aduși în fața Judecătoriei Iași, care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, fiind încarcerați în Arestul IPJ Iași. Urmează să se stabilească ce se va întâmpla cu acești bărbați care au comis această faptă în Iași.

Victima se cunoștea cu unul dintre inculpați

„În ce privește circumstanțele faptice, s-a reținut în esență că persoana vătămată de gen feminin îl cunoștea pe unul dintre inculpați și în ziua de 28.04.2024, în jurul orei 15:00, a plecat de la domiciliu pentru a se întâlni cu acesta, în zona Țesătura, din mun. Iași. Întrucât inculpatul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, persoana vătămată a refuzat să îl însoțească în apartamentul acestuia, moment în care cel din urmă ar fi tras-o cu forța, în scara blocului, pe persoana vătămată și ar fi condus-o fără voia acesteia într-un apartament”, a mai precizat procurorul Ștefan Fânariu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Acesta a mai adăugat că în locuința respectivă, inculpatul ar fi lovit-o pe persoana vătămată, ar fi dezbrăcat-o și ar fi contribuit la imobilizarea acesteia, pentru ca ceilalți trei inculpați să întrețină raporturi și acte sexuale prin constrângere cu tânăra, lucru care s-ar fi și întâmplat.