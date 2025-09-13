Sport

Clipe de groază petrecute chiar în fața lui Horațiu Moldovan. Colegul portarului român a fost preluat de ambulanță în Getafe – Real Oviedo 2-0

Horațiu Moldovan a asistat la un episod trist la meciul din campionat al echipei sale. Ce s-a întâmplat în Getafe - Real Oviedo 2-0.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 18:21
Accidentare dură în Spania sub ochii lui Horațiu Moldovan. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Horațiu Moldovan, cel care a ieșit la atac după Cipru – România 2-2, a fost martorul unui episod neplăcut în meciul de campionat dintre Getafe și Real Ovideo. Ce s-a întâmplat cu unul dintre colegii săi după un contact dur.

Fault dur în Getafe – Real Oviedo 2-0, chiar sub ochii lui Horațiu Moldovan

Real Oviedo, cea care a promovat în La Liga la finalul sezonului trecut, nu are un start de sezon sclipitor. Echipa lui Horațiu Moldovan are o singură victorie în primele 4 etape, pierzând sâmbătă după-amiază și cu Getafe (scor 0-2).

Martin (45+4) și Mayoral (45+9) au fost marcatorii partidei, care a fost umbrită de un moment neplăcut. Mai exact, Nacho Vidal, colegul lui Horațiu Moldovan din defensiva lui Real Ovideo, a fost scos pe targă de pe teren după doar un sfert de oră din meci.

Vidal s-a ciocnit cap în cap cu Diego Rico, adversarul său. Medicii au fost nevoiți să intre pe teren, iar fundașul spaniol a fost luat cu targa și dus cu ambulanța la spital, acolo unde, din fericire, este în stare stabilă. Lucas Ahijado a fost cel care i-a luat locul pentru restul jocului.

Horațiu Moldovan, doar rezervă cu Getafe

Horațiu Moldovan a jucat pentru naționala României în amicalul pierdut cu 0-3 în fața Canadei și în remiza cu 2-2 în fața Ciprului. Revenit la echipa de club, el a privit meciul cu Getafe de pe banca de rezerve.

În poartă a fost preferat Aaron Escandell, ibericul cu 2 ani mai mare decât românul. El a bifat toate cele 4 meciuri din acest start de sezon în Spania, încasând în total 7 goluri. Dacă etapa trecută, când Real Oviedo învingea Real Sociedad cu 1-0, Escandell era notat cu 8,1, acum a primit doar 5,3.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
