Clipe delicate pentru Ronny Labonne, noul jucător de la FCSB: „Nu mai aveam chef să ies din casă”

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Ronny Labonne (28 de ani) este primul transfer oficializat în această vară de la FCSB. Fundașul dreapta originar din Martinica deține și cetățenia franceză și până acum a jucat exclusiv în Hexagon la nivel de seniori, fiind crescut la juniori de un club din țara natală. A fost adus de la Caen din liga a treia franceză și cel mai ridicat nivel atins anterior fusese Ligue 2, la Nimes.

Prin ce clipe delicate a trecut Ronny Labonne înainte de a semna cu FCSB

În sezonul 2023-2024, s-a confruntat cu anumite probleme medicale, respectiv o fractură la un deget și o accidentare de ordin muscular. Din acest motiv, a fost nevoit să stea departe de teren timp de trei luni, în total. Astfel, Labonne a ajuns să aibă inclusiv dificultăți în ceea ce privește confortul mental. În urmă cu ceva timp el a vorbit deschis despre acest subiect în presa din Franța.

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Printre altele, a admis că la un moment dat întâmpina dificultăți destul de mari inclusiv în ceea ce privește mobilizarea necesară pentru a face lucruri aparent banale, cum ar fi de exemplu ieșitul din casă. „A fost complicat. Era prima dată când mi se întâmpla asta. E greu, începi să te pui tot timpul sub semnul întrebării. Uneori ajungeam acasă și nu mai aveam chef să ies. Nu a fost ușor, dar sunt bine înconjurat și asta m-a ajutat să trec peste”, la momentul respectiv.

Ronny Labonne rămâne pentru moment singurul transfer făcut de FCSB în această vară

Anterior oficializării acestei mutări, clubul roș-albastru avea un acord pentru Doar că în cursul zilei de vineri patronul Gigi Becali a anunțat că a decis în cele din urmă să renunțe la această variantă, fără să ofere însă mai multe detalii referitoare la motivele care au condus către acest deznodământ.

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„Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu-i găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. A căzut transferul. Nu are rost acum, a căzut transferul. O să aflați… Nu este jucătorul FCSB-ului și nici nu va fi”,