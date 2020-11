Clipe grele pentru Dan Negru, după moartea idolului său: ”A murit liniștit, lângă familie”

ADVERTISEMENT

A murit omul pe care l-am imitat adeseori. America a avut ieri un breaking news peste cel cu Biden: moartea lui Alex Trebek, cel mai popular prezentator de game-quiz din lume. A intrat in Cartea Recordurilor ca fiind prezentatorul cu cele mai multe episoade de quizz prezentate : 8200 de episoade! Din 1984 pana anul ăsta ! La 80 de ani încă era hostul showului “Jeopardy”, un show pe care mi-am propus să-l prezint și eu cândva, până la 80…😂 “A murit liniștit, in casa lui, lângă familie” au anuțat ieri televiziunile americane.

