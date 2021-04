Clipe grele pentru Lucian Sânmărtean în Grecia: „M-au dat dopat. O umilinţă”

Chiar dacă a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români ai ultimelor decenii și a evoluat, de-a lungul carierei, atât pentru echipe importante din Europa precum Panathinaikos sau Utrecht, cât și sub tricolor, privind în urmă, Lucian Sânmărtean nu are doar motive de bucurie.

Ajuns la 41 de ani, fostul mijlocaș și-a deschis sufletul în fața fanilor și a povestit un episod mai puțin cunoscut din perioada petrecută la Atena. Pentru că avea un nivel al testosteronului mult peste limita normală, a fost acuzat de dopaj și exclus din programul normal al echipei. Asta deși nu consumase substanțe interzise.

„Lor nu le venea să creadă. Nu am jucat, am stat numai prin piscină, mă duceam la antrenament seara, era o umilință”, a dezvăluit „Magicianul” pentru as.ro.

Lucian Sânmărtean a vorbit despre cel mai dificil moment al carierei

„A mai fost un episod la Panathinaikos, m-au dat dopat. Eu aveam testosteronul foarte ridicat, dar în mod natural. Când au văzut că sunt peste 7, iar limita maximă este 4,2 au zis că mă dopez.

Am stat trei luni de zile. Mi-am făcut singur analizele, mi-au venit. E aproape dublu, te refaci mai repede, îți revii mai repede.

Lor nu le venea să creadă. Au stat până au venit niște rezultate din Austria, care au spus că nu m-am dopat niciodată. E greu să revii după trei luni de zile. Nu am jucat, am stat numai prin piscină, mă duceam la antrenament seara, era o umilință”, a povestit Lucian Sânmărtean.

Cum a încercat Panathinaikos să-și repare greșeala: „M-am simțit terfelit”

Nu este, însă, primul interviu în care a avut puterea să abordeze acest subiect delicat. În vara lui 2018, de îndată ce și-a agățat ghetele în cui, fostul mijlocaș a dezvăluit propunerea făcută de greci în momentul în care și-au dat seama că acuzațiile de dopaj erau nefondate.

„Odată ce eram suspectat de doping, a fost o perioadă dificilă. Ei nu mai aveau încredere, se temeau că stricam imaginea clubului, am stat o jumătate de an numai în teste.

Apoi am fost singur în Austria și am făcut verificări, a venit negru pe alb că n-am luat niciodată substanțe interzise și că organismul meu secretă în mod natural mai mult testosteron.

Conducerea de la Panathinaikos s-a simțit vinovată, ”am dat în tine deși nu erai vinovat”, și a vrut să-mi ofere un nou contract, dar eu eram supărat și nu am acceptat. Greșeală mare, fiindcă era o echipă care juca în Champions League an de an.

Poate cariera mea ar fi fost alta dacă aș fi continuat la Atena, dar mă simțeam terfelit după discuțiile despre doping. Am plecat în Olanda (n.r. la Utrecht), unde am avut un parcurs ok”, declara Lucian Sânmărtean la acea vreme, pentru gsp.ro.