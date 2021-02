Clipe grele pentru Matilda Pascal Cojocărița. Cântăreața este din ce în ce mai afectată de pandemie

Matilda Pascal Cojocărița trece prin clipe grele după ce pandemia de coronavirus a lăsat-o fără concerte, dar și fără firma de evenimente pe care o deținea. Cântăreața de muzică populară este afectată de această situație neplăcută tot mai mult.

Solista în vârstă de 62 de ani a mărturisit că în momentul de față trăiește din pensie și din ajutorul de 75% primit de la statul român. Artista nu este deloc mulțumită de veniturile pe care le încasează perioada aceasta, mai ales că nici de la Credidam nu primește mare lucru.

Interpreta de muzică populară a mai precizat că încasează sume foarte mici de pe urma carierei sale artistice, Matilda Pascal Cojocărița fiind sfătuită să se reorienteze. Vedeta a fost îndrumată să se gândească la recalificare, însă spune că e greu la vârsta ei.

Matilda Pascal Cojocărița, afectată serios de pandemie. Din ce trăiește solista

„Ni s-a spus să ne recalificăm. La vârsta asta este greu. Noroc că am mai avut și alte rezerve. Trăim cu 75% din salariu (șomaj tehnic) și pensie. Am firmă de evenimente. Angajatul meu primește șomaj tehnic, dar eu cu ce mă întrețin? Care-i salariul meu?

Nu am un venit pe firma respectivă și am făcut înscrieri pentru a primi ajutor, dar nu a venit. Probabil se dau tacit. Nici de la Credidam nu primim cine știe ce, deși noi am avut și pe pandemie filmări, dar și radiourile au mers și ne-au difuzat.

Luăm câte 20 lei, 50 lei, 200 lei de la Credidam. Înainte primeam în jur de 35- 40 de milioane de lei vechi la fiecare jumătate de an sau la an, dar acum dacă primim în jur de 1.000 lei pe an”, a declarat Matilda Pascal Cojocărița pentru impact.ro.

Cântăreața de muzică populară este afectată pe toate planurile perioada aceasta, inclusiv afacerea cu covrigi din Bistrița având de suferit. Artista a fost nevoită să o închidă și să trimită angajații în șomaj, lucru care a afectat-o serios.

Solista are o echipă foarte bună și unită, formată din 9 persoane care distribuie covrigi în peste 30 de unități din oraș. Din păcate, aceștia stau acasă acum, deși afacerea este chiar în curtea casei vedetei. Covrigii sunt realizați după o rețetă de-a covrigarilor din Iași, dar personalizată de Matilda Pascal Cojocărița.