Oana Roman trece prin momente dificile. Vedeta este afectată de problemele de sănătate ale mamei ei, Mioara Roman, care suferă de o boală gravă.

Confesiunile tulburătoare au fost făcute de fiica fostului premier în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D. Ea a vorbit despre problemele personale, dar și de cele cu care se confruntă oamenii apropiați.

Deși pare o persoană pozitivă și optimistă, Oana Roman a trecut prin încercări grele până acum. Chiar dacă multe din greutățile prin care a trecut aparțin trecutului, clipele prezente îi sunt umbrite de boala care o afectează pe mama acesteia, Parkinson.

Clipe grele pentru Oana Roman. Ce probleme de sănătate are mama vedetei, Mioara Roman

„Mama nu se bagă în viața mea. Familia mea este cea mai grea povara pe care o duc. Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei”, a spus Oana Roman, potrivit Click.

„Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuție cu Marius.

Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit, plângând, fiica fostului premier, Petre Roman.

În vârstă de 80 de ani, Mioara Roman are grave probleme de sănătate, iar fiica sa trece prin încercări dificile cauzate de starea fizică a mamei ei. La jumătatea lunii decembrie, vedeta a povestit pe Instagram că a fost nevoită să cheme ambulanța pentru a o transporta la spital pe cea care i-a dat viață la spital.

„M-au sunat doctorii, mama e relativ ok. Ea suferă de foarte multe afecțiuni cronice și odată cu vârsta ele se acutizează. Are 80 de ani mama. Nu este ceva anume grav, dar toate combinate încep să îi creeze probleme. Va trebui să avem grijă de ea.

Medical vorbind, mai mult decât tratamentul pe care-l primește, nu se poate face. I-au făcut un tratament pentru starea de rău pe care a avut-o. Vreau să le mulțumesc medicilor. Acum mă duc la spital să o iau acasă”, le-a povestit ea fanilor din mediul online după ce a reușit să-și interneze mama.

