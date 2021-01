Oana Roman trece prin momente dificile. Vedeta a anunțat pe contul de Instagram că fiica acesteia, Isabella, are probleme de sănătate.

Acesta a fost și motivul pentru care fiica fostului premier Petre Roman a lipsit o perioadă din mediul online. În general, ea este o prezență constantă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu tot ce este nou în viața și cariera ei.

De data aceasta, Oana s-a confruntat cu o situație extrem de neplăcută pentru orice părinte, dar prin care nu a trecut singură, tatăl fetiței fiindu-le alături celor două.

Clipe grele pentru Oana Roman. Fiica acesteia are probleme de sănătate

Fiica fostului premier a menționat că cel ce încă îi este soț a fost lângă copilă în aceste clipe grele. „Am lipsit motivat pentru că Isa nu se simte bine. Când am ajuns acasă, Isa a făcut febră și nu am știut de ce. A continuat să facă febră și azi noapte și astăzi, așa că a mers la spital cu tatăl ei, pentru că ultima dată am mers eu cu ea și oricum nu puteam merge amândoi.

I-au făcut niște analize, se pare că este ceva la stomăcel, nu știm exact încă ce, nu i-au ieșit toate analizele, este sub tratament. Sperăm să fie mai bine”, a spus Oana Roman printr-un videoclip distribuit în InstaStory.

În ultimele zile au apărut zvonuri conform cărora Marius Elisei ar fi revenit în viața vedetei. O împăcare între cei doi este o variantă posibilă după ultimele întâmplări, când acesta i-a luat apărarea bărbatului în fața gurilor rele din mediul virtual.

În emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D, Oana i-a povestit moderatoarei de momentele dificile prin care a trecut și a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre divorțul de tatăl fetiței. Vedeta a mărturisit și că nu mai are voie să facă copii, lucru care a dus la o ruptură în relația cu soțul.

„Eu nu mai am voie să fac un copil. Din cauza operației pe care o am, e imposibil. Mi-aș mai fi dorit unul, mai ales că Izabela este un copil atât de cuminte.

Dar, doctorul mi-a zis foarte clar că nu se mai poate. Și am uitat… spre frustrarea lui Marius, care își mai dorește un copil și acum va avea ocazia să și-l fac”, a dezvăluit fiica fostului premier în cadrul emisiunii respective.

