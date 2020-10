Clipe grele pentru Roxen, reprezentanta României la Eurovizion. Prin ce trece artista

Roxen a vorbit recent despre problemele grave de sănătate cu care se confruntă. Artista a declarat că acestea au chinuit-o încă de la vârsta de 6 ani și că ele revin periodic, făcându-i viața un coșmar. Reprezentanta României la Eurovizion spune că toată viața îi este efectată.

“Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi.

Cine are anxietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a declarat cântăreața, potrivit spynews.ro.

Roxen, probleme de sănătate grave și conflicte cu fostul iubit

Larisa Roxana Giurgiu, pe numele real, duce o luptă grea, în încercarea de a duce o viață normală, cu problemele care o chinuie încă din copilărie. Ea a explicat cum procedează pentru a ieși din stările de anxietate și a avut de împărțit și câteva sfaturi pentru cei ce se află în situații asemănătoare.

„Cel mai important este că dacă alegi să apelezi la o persoană, trebuie să fie o persoană de încredere, care să te înțeleagă pentru că nu vrei banda aceea din nou, ”totul e în capul tău”, pentru că știm că totul este în capul nostru și că totul este bine, dar na…

Anxietatea este o frică inexistentă, o frică de nimic și foarte, foarte convinsă că majoritatea problemelor de acest gen vin din perioada școlii. Sunt și alți factori, familii toxice și de aceea zic. Eu aș putea să vă spun tot parcursul meu, dar toți avem experiențe diferite.

Fiecare lecție pe care mi-o trimite Universul o primesc cu brațele deschise, pentru că nicio perioadă rea nu e o perioadă cu adevărat grea. E o lecție pe care trebuie să o înveți ca să te bucuri de ceva ce urmează”, a spus tânăra cântăreață, conform cursei de mai sus.

Nu sunt singurele probleme care au măcinat-o pe artistă. În acestă vară ea a recunoscut că a fost șantajată și abuzată emoțional de fostul iubit, trecând printr-o adevătată traumă, care s-a încheiat cu ajutorul forțelor de ordine. „Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice.

Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare”, a spus Roxen pentru ProTV.ro.

Tânăra artistă a precizat că a cerut ajutorul poliției pentru a rezolva problema respectivă. Ea a obținut un ordin de restricție împotriva fostului partener, care îi interzice acestuia să se apropie la mai puțin de 500 de metri de reclamantă.