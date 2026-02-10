Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool

Mohamed Salah și familia sa trec prin clipe grele, asta după ce fotbalistul egiptean a primit vestea că bunicul său a decedat la doar câteva ore după ce acesta a jucat în meciul dintre Liverpool și Manchester City, din Premier League.
Decesul lui Ahmed Abdel Aziz Al Bambi, bunicul lui Mohamed Salah, a fost confirmat de sora starului de la Liverpool, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. „Toți aparținem lui Allah și ne vom întoarce la El. Dragul meu bunic a trecut la cele veșnice. Allah să aibă milă de el, să-l ierte și să-i ofere prosperitate în rai”, a scris Rehab Salah.
Înmormântarea urmează să aibă loc în orașul natal al lui Salah, Nagrig. Rămâne însă o necunoscută, notează presa din Regat, dacă fotbalistul lui Liverpool va merge în țara natală pentru a participa la funeraliile bunicului său, mai ales că pentru „Cormorani” urmează o etapă intermediară în Premier League și un meci în deplasare, miercuri, contra celor de la Sunderland.
Ibrahima Konate a revenit recent în lotul lui Liverpool după ce a plecat în Franța pentru a fi alături de familia sa în urma decesului tatălui său. Fundașul francez a lipsit de la trei partide consecutive, clubul alegând să îi ofere timp și spațiu într-un moment extrem de delicat din viața personală, într-un gest care subliniază importanța sprijinului uman dincolo de rigorile competiției.
Absența sa a fost resimțită în defensivă, însă revenirea a fost tratată cu discreție și respect atât de staff, cât și de colegi. Konate s-a alăturat din nou echipei înaintea victoriei obținute săptămâna trecută în fața lui Newcastle United, fiind considerat apt din punct de vedere fizic și mental pentru a reintra în circuitul competițional.
Pentru Mohamed Salah pierderea bunicului este o nouă lovitură, asta după ce la startul sezonului egipteanul și colegii săi de la Liverpool au fost loviți de tragica veste a decesului lui Diogo Jota. Relația dintre cei doi era una apropiată și, din câte se pare, africanul a fost foarte afectat de cele întâmplate.
De altfel, prestațiile sale din actuala stagiune au fost mult sub nivelul așteptărilor, iar toate întâmplările emoționale pe care le-a trăit pot să-l afecteze pe Mohamed Salah.